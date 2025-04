La météo du vendredi 25 avril : entre soleil et nuages, que nous réserve le ciel pour ce week-end ?

Le week-end pointe enfin le bout de son nez, une belle occasion de souffler, de ralentir le rythme et de savourer des moments chaleureux en famille ou entre amis. Mais avant de sortir pique-niquer, de planifier une virée en plein air ou simplement de profiter du bon temps, mieux vaut jeter un coup d’œil aux prévisions météorologiques de ce vendredi 25 avril.

D’après les services de l’Office National de la Météorologie (ONM), le ciel s’annonce partiellement voilé sur l’ensemble des régions nord du pays. Dans l’ouest, les nuages se feront plus insistants au fil de la journée, apportant localement quelques averses, parfois accompagnées d’orages.

Côté sud, le temps restera globalement calme et agréable. Un ciel dégagé dominera sur la majorité des régions sahariennes, offrant un climat idéal pour les déplacements et les activités dans cette vaste région. Seules exceptions à ce tableau serein : l’extrême sud et le nord du Sahara oriental, où quelques passages nuageux sont à prévoir.

Cependant, Météo Algérie appelle à la prudence dans trois wilayas, à savoir Tindouf, Béni Abbès et Béchar. Ces régions sont placées en vigilance jaune en raison de risques de pluies et d’orages. Ainsi, il est important de redoubler de vigilance et de suivre les mises à jour de l’ONM.

En somme, ce vendredi marque le début d’un week-end en demi-teinte sur le plan météorologique. Si le soleil brillera généreusement, l’instabilité guette certaines régions du pays.

Alignement céleste exceptionnel ce vendredi : quatre planètes visibles à l’aube aux côtés de la Lune

Les passionnés d’astronomie, les lève-tôt et les curieux du ciel auront droit à un spectacle rare ce vendredi 25 avril 2025, bien avant que le Soleil ne perce l’horizon. Aux alentours de 5h30 du matin, un alignement planétaire saisissant se dévoilera à l’œil nu dans le ciel oriental, à environ 15 degrés au-dessus de l’horizon.

À cette heure-là, Saturne, Vénus, Mercure et Neptune se positionneront aux côtés d’un croissant lunaire décroissant, offrant une scène céleste inédite et empreinte de poésie. L’observation s’annonce particulièrement intéressante : Mercure, Vénus et Saturne seront visibles à l’œil nu, alors que Neptune, plus discrète, nécessitera l’usage d’un petit télescope pour être localisée.

Les amateurs d’alignements planétaires auront de quoi se réjouir : la Lune se tiendra à 2 degrés de Saturne, à 2,2 degrés de Neptune, à 3 degrés de Vénus et à 10 degrés de Mercure. Cette proximité apparente dans le ciel renforce l’effet visuel et la beauté du phénomène.

Pour en profiter pleinement, il suffit de lever les yeux vers l’est, dans un lieu dégagé et loin des lumières artificielles. En ville, les réverbères ou la pollution lumineuse risquent de gâcher le contraste du ciel, d’où l’importance de choisir un endroit propice à l’observation.