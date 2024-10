La météo du samedi 12 octobre : soleil dominant, mais orages persistants dans ces régions !

Ce samedi 12 octobre 2024, les prévisions météo annoncent un week-end globalement stable, marqué par un ciel dégagé et un soleil éclatant sur la quasi-totalité du territoire national, malgré quelques orages isolés qui persistent dans certaines régions du pays. Pour vous aider à mieux planifier vos activités, découvrez le bulletin météo complet pour cette journée.

Selon l’Office National de la Météorologie (ONM), un temps clair prévaudra aujourd’hui sur l’ensemble des régions Nord. Le matin, le ciel sera dégagé, offrant des conditions idéales pour des activités en extérieur. Toutefois, dans l’après-midi, un voile nuageux commencera à couvrir progressivement les régions de l’Ouest et du Centre, annonçant un changement météorologique léger.

Météo Algérie : risques d’orages dans certaines régions du Sud du pays !

Dans les régions sahariennes, Météo Algérie prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé. Cependant, durant l’après-midi, des orages isolés seront au rendez-vous dans l’extrême Sud, notamment vers le Hoggar/Tassili, ainsi que dans le Sahara oriental.

Ces phénomènes orageux pourraient être s’accompagner de pluies locales. De plus, dans la soirée, le Sud-Ouest du pays connaîtra un ciel partiellement voilé à localement couvert.

Par ailleurs, Météo Algérie a placé les wilayas de Tamanrasset et d’Illizi en vigilance jaune par en raison des risques d’orages. Les habitants de ces régions devront donc rester prudents face à ces possibles intempéries.

Bulletin météo du samedi 12 octobre : quelles sont les températures du jour ?

Côté températures, le mercure affichera des valeurs relativement élevées pour la saison. Les températures maximales oscilleront entre 27 et 34 °C sur les régions côtières, entre 29 et 36 °C dans les régions intérieures et entre 30 et 42 °C sur les vastes étendues sahariennes.

Ainsi, ce samedi 12 octobre promet un temps globalement agréable sur l’ensemble du pays, malgré quelques orages locaux dans le Sud. La fin de ce week-end s’annonce donc sous le signe de la douceur pour la majorité des régions, avec des alertes locales pour certaines régions sahariennes.