La météo du mercredi 9 octobre : ciel ensoleillé ou nuageux, que disent les prévisions du jour ?

Après un épisode marqué par des pluies et des orages, la météo se stabilise en Algérie pour ce mercredi 9 octobre 2024, avec des prévisions globalement clémentes. Voici ce que Météo Algérie prévoit pour la journée.

Dans son bulletin météo du jour, l’Office National de la Météorologie (ONM) annonce un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions sahariennes.

Cependant, des nuages devraient apparaître durant l’après-midi sur l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et dans le Sahara oriental. Ces formations nuageuses pourraient donner lieu à des orages isolés.

D’ailleurs, Météo Algérie a placé les wilayas de Bordj-Badji-Mokhtar, Tamanrasset, In-Salah et Adrar en vigilance jaune pour des risques de pluies et d’orages.

Bulletin météo du 9 octobre : quel temps prévoir au Nord du pays ?

Selon le bulletin météo du jour, un ciel dégagé à peu nuageux couvrira l’ensemble des régions Nord du pays, à l’exception de quelques passages nuageux sur les régions côtières et intérieures du Centre et de l’Est.

Ainsi, une météo relativement clémente marquera la quasi-totalité du territoire national. Avec un ciel généralement dégagé qui prévaudra ce mercredi.

Toutefois, des perturbations météorologiques sont à prévoir dans certaines régions de notre grand Sud, pouvant occasionner des pluies et des orages. La vigilance reste donc de mise pour les habitants de ces régions.

Qu’en est-il des températures maximales du jour ?

Côté températures, le mercure semble afficher une légère baisse. La saison automnale se fait de plus en plus ressentir en Algérie, notamment en soirées et en début de journée.

Pour ce mercredi 9 octobre, l’ONM prévoit des maximales oscillant entre 24 et 31 °C sur les régions côtières, entre 27 et 35 °C sur les régions intérieures et entre 33 et 43 °C dans les zones sahariennes.