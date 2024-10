La météo du mercredi 23 octobre : ciel voilé et pluies orageuses attendues dans certaines régions

Les prévisions météorologiques pour ce mercredi 23 octobre annoncent un ciel dégagé à légèrement nuageux sur les régions de l’Ouest et du Centre du pays. Toutefois, en fin de journée, le ciel se couvrira sur les hauts plateaux du Centre, avec des pluies parfois accompagnées d’orages.

À l’Est, Météo Algérie prévoit des passages nuageux, localement denses et ponctués de précipitations, souvent sous forme d’averses orageuses, notamment dans la région des Aurès. Ces perturbations s’estomperont progressivement en début d’après-midi.

Au Sud, un ciel généralement voilé à localement couvert dominera le Sud-Ouest du pays, le Nord Sahara ainsi que la région des Oasis. Des pluies orageuses sont attendues sur le Nord des Oasis, mais elles devraient se dissiper au fil de l’après-midi.

Par ailleurs, l’ONM annonce le développement de nuages sur l’extrême Sud, notamment vers le Hoggar et le Tassili ainsi que le Sud du Sahara oriental, où des orages locaux sont probables. Les autres régions sahariennes bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé.

Météo Algérie : quelles valeurs le mercure va-t-il atteindre ?

Du côté des températures maximales, le thermomètre oscillera entre 22 et 26 °C sur les côtes, entre 19 et 27 °C dans les régions intérieures et entre 24 et 39 °C dans les régions sahariennes.

Baisse des températures : est-ce le phénomène La Niña ?

Le Centre de prévision du climat de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) estime qu’il existe près de 60 % de chances que le phénomène La Niña apparaisse dès cet automne et se prolonge jusqu’en mars prochain.

La Niña se caractérise par une baisse des températures de l’eau et de l’air dans la zone du Pacifique équatorial. À l’instar d’El Niño, ce phénomène peut entraîner des conditions météorologiques extrêmes à l’échelle mondiale.

Ces deux phénomènes climatiques, La Niña et El Niño, ont des impacts significatifs sur le climat mondial. Toutefois, leurs effets varient considérablement en fonction des zones géographiques et des conditions météorologiques locales.