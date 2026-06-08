La météo du mardi 9 juin : vigilance jaune pluies et orages dans 27 wilayas

La journée du mardi 9 juin 2026 s’annonce sous le signe du contraste. Pendant que le littoral algérien profitera d’un ciel largement dégagé, l’Office National de la Météorologie (ONM) a maintenu une vigilance jaune « pluies et orages » sur pas moins de 27 wilayas, réparties du nord jusqu’au grand sud du pays. Une carte météo en deux vitesses, qui impose la prudence à une large frange de la population.

Sur le littoral, la journée s’annonce clémente. Un ciel généralement dégagé dominera l’ensemble des régions côtières, offrant des conditions agréables aux habitants du nord. La situation change radicalement dès que l’on s’éloigne de la mer.

À l’intérieur du pays, les nuages prendront le dessus. Le ciel se montrera plus nuageux sur les hauts plateaux et les régions intérieures, avec un risque réel de formations orageuses. Quant au Sahara, un ciel dégagé à partiellement voilé prévaudra sur le Sahara central et le sud-est, sans pour autant exclure quelques perturbations locales.

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Quelles wilayas sont en vigilance jaune ce 9 juin 2026 ?

C’est la donnée la plus importante de ce bulletin. Les services de Météo Algérie ont activé l’alerte jaune pour risque de pluies et d’orages dans les wilayas suivantes :

Souk-Ahras, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Constantine, Mila, Batna, Sétif, Khenchela, Bordj-Bou-Arreridj, Bouira, Médéa, Msila, Tiaret, Djelfa, Laghouat, Biskra, Ouargla, El-Oued, El-Mghair, Adrar, In-Salah, In-Guezzam, Bordj-Badji-Mokhtar, Tamanrasset, Djanet, Illizi

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Quelles précautions adopter face à une vigilance jaune ?

Une alerte jaune ne signifie pas un danger immédiat, mais elle impose une vigilance accrue. Voici les réflexes à adopter :

Éviter les déplacements inutiles dans les zones montagneuses ou les oueds en cas d’orage

Ne pas stationner sous des arbres ou près de pylônes électriques

Suivre en temps réel les bulletins de Météo Algérie via les canaux officiels

via les canaux officiels Rester à l’abri dès les premiers signes d’orage (éclairs, vent soudain, ciel qui s’assombrit rapidement)

Ces recommandations valent particulièrement pour les wilayas sahariennes, où les pluies orageuses, rares mais intenses, peuvent provoquer des inondations éclair sur des sols imperméables.

Pour rester informé, consultez régulièrement le site officiel de Météo Algérie et ses mises à jour.

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