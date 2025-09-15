La météo du mardi 16 septembre : vigilance pluies et orages, quelles régions concernées ?

La météo de ce mardi 16 septembre reste globalement stable sur une grande partie du territoire national. Si le calme domine sur les côtes, certaines régions de l’intérieur et du sud devront composer avec des perturbations locales, mêlant pluies, orages et vents de sable.

Selon le bulletin de Météo Algérie, le littoral profitera d’un ciel généralement dégagé, propice à une journée ensoleillée et agréable. Les habitants des régions côtières pourront donc compter sur une météo clémente, idéale pour les activités de plein air.

À l’intérieur du pays, les conditions seront plus variables. Un ciel dégagé à partiellement voilé recouvrira plusieurs wilayas, mais des risques de pluies éparses et d’orages isolés persistent notamment sur les Hauts-Plateaux et dans certaines régions du centre et de l’est. Ces épisodes orageux pourraient être brefs, mais localement marqués, apportant une instabilité passagère.

Météo Algérie : alerte « pluies » et « orages » dans ces wilayas !

Le sud du pays connaîtra, pour sa part, un temps beaucoup plus contrasté. Le ciel se couvrira dans l’ouest saharien, avec des averses parfois accompagnées d’orages. En revanche, le reste des régions sahariennes devrait profiter d’un ciel globalement dégagé, offrant des conditions plus calmes.

Face à ces prévisions, l’Office national de la météorologie (ONM) a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour « pluies » et « orages ». Les régions concernées sont Timimoun, In Guezzam, Béni Abbès, Bordj Badji Mokhtar, Tindouf et Adrar. Les services météorologiques signalent également la possibilité de vents de sable à In Guezzam, susceptibles de réduire la visibilité et de compliquer le trafic routier.

Ainsi, même si la météo reste globalement clémente sur une grande partie du territoire, la prudence demeure de mise dans les régions placées en alerte. Les habitants des zones concernées sont appelés à rester attentifs aux mises à jour de Météo Algérie.

Deux secousses telluriques enregistrées en 24 heures à Médéa et Blida

L’activité sismique a de nouveau été ressentie en Algérie. Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a annoncé qu’un tremblement de terre d’une magnitude de 3,2 sur l’échelle ouverte de Richter a secoué, lundi à 7h56, la wilaya de Médéa. L’épicentre a été localisé à 11 km au sud-est de Hamdania, a précisé le centre.

Cette secousse survient moins de 24 heures après un autre tremblement de terre enregistré dimanche dans la wilaya de Blida. Le CRAAG a indiqué qu’il s’agissait d’une secousse tellurique de magnitude 3,6 sur l’échelle de Richter, ressentie à 7h11. Son épicentre a été situé à 8 km à l’est de la ville de Larbâa. Bien que ces deux séismes restent d’intensité modérée, ils rappellent la vulnérabilité sismique de certaines régions du pays, régulièrement exposée à ce type de phénomènes.