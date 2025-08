La météo du lundi 4 août : entre canicule, orages et mer agitée, la prudence reste de mise

Ce lundi 4 août, le temps s’annonce instable sur une grande partie du territoire national. Tandis que certaines régions étouffent sous une chaleur accablante, d’autres doivent composer avec des orages et des pluies locales. Et ce n’est pas tout ! Car un autre phénomène, souvent sous-estimé, vient compliquer la situation. De fortes vagues menacent les régions côtières au nord du pays. Voici tout ce qu’il faut savoir !

L’Office National de la Météorologie (ONM) a lancé une alerte concernant de puissantes vagues d’origine nord-est susceptibles d’affecter plusieurs villes côtières. La houle pourrait atteindre 1,5 mètre de hauteur, avec des pics dépassant parfois le double de cette valeur selon les conditions locales.

🟢 À LIRE AUSSI : Parkings à Alger : Lancement d’une nouvelle plateforme en ligne pour les réclamations des citoyens

Les régions concernées s’étendent d’Arzew à Zemmouri, en passant par Mostaganem, Ténès, Cherchell et la capitale Alger. Cette vigilance est en cours de validité depuis hier, et le restera jusqu’à 2h au moins ce matin. Les usagers de la mer, en particulier les pêcheurs et les plaisanciers, sont invités à faire preuve d’une extrême prudence.

Alerte Météo : vigilance jaune pour orages, pluies et canicule sur plusieurs wilayas

En parallèle, la canicule continue de sévir sur plusieurs wilayas. Les services de Météo Algérie signalent des températures élevées, bien au-dessus des normales saisonnières, notamment dans les régions de Chlef, Aïn Defla, Relizane, Adrar et In Salah. Ces fortes chaleurs risquent de persister tout au long de la journée, voire de s’intensifier dans certains endroits.

🟢 À LIRE AUSSI : Canicule extrême : une ville algérienne enregistre l’une des températures les plus élevées sur Terre

Météo Algérie a également activé le niveau de vigilance jaune pour risques de pluies et d’orages dans pas moins de 25 wilayas, dont Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, In Guezzam, Laghouat, Ghardaïa, M’sila, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Oum El Bouaghi, Tébessa, Batna, Tindouf, Sétif, Djelfa, Tlemcen, El Bayadh, El M’ghair, Khenchela, Biskra, Adrar, Saïda, Naâma, Ouled Djellal et Béchar.

Que dit le bulletin météo de ce lundi ?

Alors que le littoral bénéficiera d’un ciel globalement dégagé, les régions intérieures resteront sous un ciel nuageux à couvert, avec des averses locales attendues dans l’après-midi. Ce contraste entre les côtes et l’intérieur du pays traduit bien le caractère instable de cette journée.

Dans les régions sahariennes, le nord Sahara et l’extrême sud connaîtront un temps nuageux, tandis que le Sahara central profitera d’un ciel ensoleillé, offrant un répit aux habitants de ces régions.

Ainsi, la journée de ce lundi s’annonce donc intense sur le plan météorologique, marquée par des phénomènes contrastés qui exigent vigilance et adaptation. Que ce soit sur la route, en mer ou sous le soleil, mieux vaut rester informé et prendre ses précautions.