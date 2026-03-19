La météo du jeudi 19 mars : une perturbation attendue pour l’Aïd el-Fitr ? Voici ce que prévoit le temps

Ce jeudi 19 mars marque la fin de semaine et pourrait également correspondre au dernier jour du mois sacré de Ramadan en Algérie. Plusieurs pays, dont la France et l’Arabie saoudite, ont déjà annoncé que le vendredi 20 mars coïncidera avec le premier jour de l’Aïd el-Fitr. Dans ce contexte, la question de la météo s’impose naturellement, alors que de nombreux Algériens s’apprêtent à célébrer cette fête dans des conditions particulières.

Les dernières prévisions météorologiques annoncent en effet un changement notable du temps à l’approche du week-end, avec l’arrivée d’une perturbation qui pourrait influencer le déroulement des premiers jours de l’Aïd dans plusieurs régions du pays.

Prévisions météo en Algérie : un vendredi calme avant un net changement de temps

Selon les modèles numériques de prévision, la journée de vendredi devrait offrir un répit bienvenu. Le temps s’annonce globalement stable et ensoleillé sur une grande partie des régions nord, permettant ainsi aux familles de finaliser les préparatifs de l’Aïd dans des conditions relativement agréables.

Cette accalmie ne devrait toutefois pas durer. Dès la nuit de vendredi à samedi, une perturbation météorologique active fera son entrée par le nord du pays. Elle apportera avec elle un net rafraîchissement des températures ainsi que des précipitations parfois soutenues. Les régions du centre et de l’est devraient se retrouver en première ligne face à cette dégradation des conditions météo.

Alerte météo en Algérie : de fortes pluies à prévoir dans plusieurs wilayas

Les prévisions indiquent des pluies parfois importantes, notamment dans les wilayas de l’est où les cumuls pourraient atteindre des niveaux significatifs. Les quantités attendues varieront entre 30 et 40 mm, avec des pointes pouvant atteindre localement les 50 mm.

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Plusieurs wilayas devraient être concernées par cet épisode pluvieux. Parmi elles figurent Annaba, Skikda, Béjaïa, Tizi Ouzou, Constantine, Souk Ahras, Khenchela et Batna, mais aussi des régions du centre comme Alger, Blida et M’sila.

L’ouest du pays ne restera pas totalement à l’écart. Des pluies toucheront également Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Relizane, Tiaret, Naâma et Mecheria, même si l’intensité devrait y être plus modérée.

Ce contexte météorologique pourrait influencer les déplacements et les rassemblements prévus durant les premiers jours de l’Aïd, notamment dans les zones où les précipitations s’annoncent les plus marquées.

Prévisions météo : le temps connaîtra-t-il une amélioration ?

Après cet épisode perturbé, une amélioration progressive du temps devrait s’installer à partir de dimanche dans les régions de l’ouest et du centre. Le ciel retrouvera progressivement des conditions plus stables, avec une diminution des précipitations.

En revanche, les régions de l’est devraient conserver un caractère instable plus durable, avec des averses encore possibles localement. Cette évolution contrastée illustre le caractère dynamique de cette perturbation, qui devrait se déplacer progressivement vers l’est du pays.

Le temps en Algérie : qu’en est-il des températures ?

Les températures accompagneront ce changement de temps avec une baisse sensible, notamment durant la nuit et les premières heures de la matinée.

Dans les régions intérieures, les minimales oscilleront entre 1 et 4°C, offrant une ambiance fraîche, voire froide par endroits. Sur les zones côtières, les températures matinales varieront entre 7 et 10°C.

En journée, les maximales resteront modérées, avec des valeurs comprises entre 18 et 21°C dans le nord. Dans le sud du pays, les températures continueront d’afficher des niveaux plus élevés, avec des pointes pouvant atteindre 34°C.

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À l’approche de l’Aïd el-Fitr, cette évolution des conditions météorologiques mérite une attention particulière. Si la journée de vendredi devrait se dérouler sous un temps clément, la situation changera rapidement dans la nuit, avec des pluies susceptibles d’impacter plusieurs régions dès le début du week-end.

Dans ce contexte, il reste conseillé de suivre régulièrement les mises à jour des prévisions météo afin d’anticiper au mieux les déplacements et les activités prévues durant cette période de fête.