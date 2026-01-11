La météo du dimanche 11 janvier : pluies et neiges, voilà ce que réserve le temps en Algérie aujourd’hui

Une nouvelle semaine s’ouvre et, avec elle, la même question revient dans de nombreux foyers : à quoi faut-il s’attendre côté météo ce dimanche 11 janvier en Algérie ? Après une période marquée par des épisodes hivernaux parfois rigoureux, beaucoup espèrent une accalmie durable. Pourtant, le ciel réserve encore quelques surprises, notamment dans l’Est du pays et sur les reliefs.

Selon les prévisions des services météorologiques, la journée de ce dimanche s’annonce contrastée, avec un temps instable sur plusieurs régions du Nord. Dès les premières heures de la matinée, des pluies toucheront les régions de l’Est et du Centre, confirmant le retour d’une atmosphère humide typique de la saison hivernale. Ces précipitations, parfois soutenues par endroits, concerneront principalement les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Constantine, Guelma et Souk Ahras, où la vigilance reste de mise, notamment sur les axes routiers.

Météo Algérie : chutes de neige et baisse du mercure ce dimanche 11 janvier !

Au fil de la journée, le temps évoluera progressivement vers un ciel partiellement nuageux sur l’ensemble des régions Nord. Cette amélioration relative apportera quelques éclaircies, sans pour autant marquer un retour franc à un temps totalement stable. Les masses d’air froid présentes en altitude continueront d’influencer la situation météorologique, favorisant des chutes de neige sur les reliefs dépassant les 1 200 mètres d’altitude. Les zones montagneuses devront ainsi composer avec des conditions hivernales, pouvant compliquer la circulation et les déplacements, en particulier en fin de matinée et en début d’après-midi.

Sur le plan thermique, les températures resteront conformes aux normales de saison, sans excès notable. Sur les régions côtières, le mercure oscillera entre 15 et 17 degrés, offrant une relative douceur malgré la présence de nuages. Dans les régions intérieures, les températures varieront entre 7 et 15 degrés, traduisant une fraîcheur plus marquée, surtout en matinée et en soirée. Le ressenti pourrait s’avérer plus froid sous l’effet du vent, dont la vitesse atteindra 40 km/h sur plusieurs wilayas du Nord.

Prévisions météo en Algérie : quel temps fera-t-il au Sud du pays ?

Dans le Sud du pays, le scénario s’annonce nettement plus clément. Un temps globalement ensoleillé à partiellement nuageux dominera la journée de dimanche, avec des conditions favorables aux activités en extérieur. Les températures afficheront une large amplitude, comprise entre 14 et 31 degrés, selon les régions. Les vents souffleront de manière modérée à parfois soutenue, pouvant atteindre 50 km/h, notamment dans certaines zones exposées.

En résumé, ce dimanche 11 janvier ne marquera pas une rupture nette avec l’hiver, mais plutôt une continuité dans un registre saisonnier. Entre pluies à l’Est, neige en montagne et douceur relative au Sud, la météo jouera sur plusieurs tableaux. Les automobilistes et les habitants des régions concernées par les précipitations et les chutes de neige gagneront à rester prudents, tandis que les autres pourront profiter d’un temps plus calme, sans pour autant ranger manteaux et parapluies. L’hiver, lui, n’a clairement pas dit son dernier mot.