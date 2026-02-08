La météo du début de semaine en Algérie : vents violents et fortes pluies attendus ce dimanche 8 février

Une nouvelle semaine s’ouvre et, comme souvent en cette période hivernale, les regards se tournent vers le ciel. Ce dimanche 8 février, la situation météorologique s’annonce particulièrement agitée sur une large partie du territoire national. Les services de la météorologie tirent la sonnette d’alarme et appellent à la vigilance face à des vents violents et des pluies orageuses localement intenses.

Selon les données communiquées, plusieurs wilayas connaîtront des rafales dépassant les 80 km/h, accompagnées de cumuls de pluie pouvant atteindre ou dépasser localement les 50 mm. Un cocktail météo typiquement hivernal, mais dont l’intensité nécessite une attention particulière.

De fortes pluies orageuses dès ce dimanche matin

D’après un bulletin météorologique spécial, des pluies orageuses soutenues toucheront plusieurs régions à partir de ce dimanche. Les quantités attendues oscillent entre 20 et 40 mm, avec des pics pouvant dépasser localement les 50 mm, notamment dans les zones les plus exposées.

Ces précipitations devraient se poursuivre jusqu’à 15h00, affectant principalement les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Saïda, Relizane, Mascara, Tissemsilt et Tiaret. Dans ces régions, les autorités recommandent une vigilance accrue, notamment en raison des risques de ruissellements et de perturbations de la circulation.

Des vents puissants jusqu’à 80 km/h sur l’Ouest et les Hauts Plateaux

Un second bulletin met en lumière un autre facteur aggravant, à savoir des vents forts de secteur ouest à sud-ouest. Ces rafales souffleront à des vitesses comprises entre 60 et 70 km/h, avec des pointes pouvant dépasser ponctuellement les 80 km/h.

Ces conditions venteuses devraient persister jusqu’à 21h00 et concerner notamment Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Mascara, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Naâma, El Bayadh, Laghouat et Djelfa. Dans ces zones, la prudence s’impose, en particulier sur les axes routiers exposés et dans les zones ouvertes.

Une dégradation météo généralisée jusqu’à minuit

Au fil de la journée, la dégradation s’étendra à d’autres régions. Les services météorologiques signalent la poursuite de vents très violents et de pluies orageuses jusqu’à minuit dans de nombreuses wilayas du Centre, de l’Est et du Sud.

Les vents forts devraient concerner Tissemsilt, Relizane, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Ouled Djellal, El Meghaïer, El Oued, Touggourt, Ghardaïa et Tindouf.

Parallèlement, des pluies orageuses localement importantes continueront d’arroser plusieurs régions jusqu’en fin de soirée. Elles toucheront notamment Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma, Souk Ahras, ainsi que Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Constantine, Mila, Batna, Biskra, Sétif, Bordj Bou Arréridj, M’sila, Bouira, Blida, Médéa, Djelfa, Aïn Defla, Laghouat, El Bayadh et Naâma.

Face à cette situation, les services de la météorologie appellent à la prudence, notamment pour les déplacements, les activités en mer et les zones exposées aux vents forts. Ce dimanche s’annonce comme une journée météo sous surveillance, marquée par un temps instable et parfois sévère, rappelant que l’hiver n’a pas encore dit son dernier mot.