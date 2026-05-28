La météo du 2ᵉ jour de l’Aïd el-Adha en Algérie : pluies, vents et chaleur, voici les wilayas concernées

Si le nord du pays profite d’une météo clémente pour ce deuxième jour de l’Aïd el-Adha, le Grand Sud fait face à un tout autre scénario. Orages violents, rafales de vent à 50 km/h et températures étouffantes jusqu’à 42 °C : quatre wilayas sont placées sous haute surveillance. Avant de prendre la route pour vos visites familiales, voici ce que vous réserve la météo pour la journée.

Les festivités de l’Aïd el-Adha se poursuivent ce jeudi 28 mai, deuxième jour de la fête du sacrifice. Visites chez la famille, repas partagés, traditions perpétuées… L’ambiance est à la célébration. Mais avant de prendre la route ou d’organiser les sorties, un coup d’œil aux prévisions météo de ce jeudi s’impose. Car si le nord du pays affiche un ciel clément, plusieurs wilayas du grand Sud sont placées sous surveillance.

À LIRE AUSSI : Alerte météo en Algérie : la pluie persistera-t-elle encore ce jeudi 2 mai ?

Météo de l’Aïd el-Adha : que prévoit le temps pour ce jeudi ?

Sur l’ensemble du littoral et des régions du nord, la journée s’annonce globalement agréable. Le ciel restera majoritairement ensoleillé, même si des épisodes orageux accompagnés de pluies pourraient se former ponctuellement sur certaines zones intérieures au fil de l’après-midi.

Côté températures, le thermomètre oscillera entre 21 et 31 °C sur les régions côtières. À l’intérieur des terres, les valeurs grimpent davantage : entre 27 et 35 °C selon les secteurs. Les vents resteront modérés, avec des rafales ne dépassant pas les 30 km/h. Des conditions tout à fait propices aux rassemblements familiaux en plein air.

Météo Algérie : qu’en est-il du sud du pays ?

C’est au sud que la situation mérite le plus d’attention. Loin de la sérénité qui règne sur le nord, plusieurs wilayas du sud connaîtront une météo bien plus agitée. Le ciel alternera entre éclaircies et passages pluvieux, avec des orages localement intenses.

Quatre wilayas sont directement concernées par ces précipitations : Illizi, In Salah, Tamanrasset et Djanet. Dans ces zones, les températures atteindront des niveaux élevés, comprises entre 32 et 42 °C. Les vents, eux, se renforceront nettement pour souffler jusqu’à 50 km/h, soulevant des nuages de poussière et réduisant la visibilité sur les axes routiers sahariens.

À LIRE AUSSI : Prévisions météo du 2ᵉ jour de l’Aïd el-Adha : canicule persistante en Algérie ce samedi 7 juin

Séismes en Algérie : 3 secousses enregistrées durant le 1er jour de l’Aïd el-Adha

Hier, mercredi 27 mai, premier jour de l’Aïd el-Adha en Algérie, le CRAAG a enregistré trois secousses telluriques dans différentes régions du pays.

Selon les données publiées par le Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique (CRAAG), une première secousse de magnitude 3,0 sur l’échelle de Richter s’est produite à 11h44, à 11 kilomètres à l’est de Mihoub, dans la wilaya de Médéa.

Quelques heures plus tard, à 20h47, une deuxième secousse de magnitude 3,4 a touché la région située à 9 kilomètres au sud-est de Timgad, dans la wilaya de Batna. Enfin, une troisième secousse, plus importante, de magnitude 4,1, a été enregistrée à 23h26, à 51 kilomètres au nord-ouest de Ghazaouet, dans la wilaya de Tlemcen.

À LIRE AUSSI : La météo du vendredi 6 juin : chaleur caniculaire, jusqu’à 41 °C pour ce 1ᵉʳ jour de l’Aïd el-Adha