La météo du 1er jour de l’Aïd el-Fitr en Algérie : quel temps pour ce vendredi 20 mars ?

Ce vendredi 20 mars, l’Algérie célèbre, à l’instar de nombreux pays musulmans, le premier jour de l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan et la rupture du jeûne. Un moment attendu, rythmé par les visites familiales, les déplacements et les sorties. Mais cette année, la météo pourrait bien jouer les trouble-fête dans plusieurs régions du pays.

Les prévisions annoncent en effet un changement notable des conditions météorologiques dès ce vendredi soir, avec l’arrivée d’une perturbation active sur le nord du territoire. Avant de planifier vos déplacements ou vos sorties, mieux vaut jeter un œil aux tendances météo de la journée.

Prévisions météo en Algérie : une perturbation s’installe dès vendredi

Les wilayas du nord connaîtront un basculement de la situation météorologique sous l’effet d’une perturbation atmosphérique accompagnée de vents soutenus et de pluies orageuses. Après une période relativement plus calme, cette dégradation marque un retour de l’instabilité en plein cœur des festivités de l’Aïd.

Selon les services de l’Office national de la météorologie (ONM), plusieurs régions de l’intérieur subiront des averses parfois soutenues dès ce vendredi. Les wilayas de Tissemsilt, Tiaret, Médéa, Djelfa, M’sila, Ouled Djellal, Batna, Biskra, Khenchela, Tébessa et El Oued figurent parmi les plus concernées par ces pluies orageuses.

Cette perturbation devrait s’installer progressivement à partir de ce vendredi soir et se maintenir jusqu’à demain.

Alerte météo : vents violents et risques de tempêtes de sable

En parallèle des précipitations, plusieurs régions feront face à des vents parfois violents. Les wilayas de Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès, Adrar et Bordj Badji Mokhtar connaîtront des rafales soutenues pouvant compliquer les déplacements.

Dans les régions sahariennes, notamment à Adrar et Bordj Badji Mokhtar, ces vents pourraient provoquer des tempêtes de sable, réduisant fortement la visibilité et rendant les conditions de circulation plus difficiles.

Cette situation impose une vigilance particulière, surtout pour les conducteurs et les voyageurs qui prévoient de longs trajets durant cette période festive.

Météo de l’Aïd el-Fitr en Algérie : qu’en est-il des températures attendues ?

Ainsi, les prévisions pour vendredi et samedi confirment une ambiance globalement instable dans plusieurs régions du pays. Les pluies orageuses devraient concerner principalement les wilayas de l’intérieur, tandis que les vents continueront de souffler sur une partie du littoral et du sud.

Les températures afficheront des valeurs modérées à fraîches pour la saison, renforçant cette impression de temps perturbé. Sur les régions côtières, les maximales oscilleront entre 17 et 23°C, tandis que les régions intérieures enregistreront des températures comprises entre 16 et 25°C.

Dans le sud, le mercure restera plus élevé, avec des valeurs variant entre 19 et 33°C, malgré la présence de vents parfois soutenus.

Quel temps prévoir samedi 21 mars ?

Pour la journée de samedi, les prévisions annoncent la poursuite de conditions instables et relativement fraîches sur une grande partie du nord du pays. Les pluies devraient concerner aussi bien les régions de l’ouest, du centre que de l’est.

En revanche, le sud bénéficiera d’un temps globalement ensoleillé, malgré quelques épisodes venteux localisés.

Cette évolution confirme une tendance contrastée, avec un nord du pays encore influencé par la perturbation, tandis que les régions sahariennes retrouveront plus rapidement des conditions plus stables.