La météo de ce samedi 21 décembre : l’hiver s’installe en Algérie, voici les prévisions du jour !

L’hiver s’installe en Algérie ! Les conditions météorologiques de ce samedi 21 décembre promettent un temps varié à travers le pays. Entre averses orageuses et baisse du mercure, les prévisions incitent à rester vigilant. Dans cet article, découvrez en détail ce que la météo vous réserve pour cette journée

Ce samedi, le temps s’annonce généralement couvert à localement nuageux sur les régions intérieures et les hauts plateaux de l’Ouest. Quelques précipitations, parfois sous forme d’averses, sont prévues, surtout sur les hauts plateaux. Une amélioration progressive des conditions météo sera au rendez-vous à partir de la nuit.

🟢 À LIRE AUSSI : La SNTF annonce la reprise des trains de nuit entre Oran et Béchar

D’après le bulletin de Météo Algérie, le ciel restera globalement clair à partiellement voilé sur l’ensemble des régions de notre grand Sud. Cependant, en fin de journée, une couverture nuageuse s’intensifiera sur le Sud-Ouest du pays, avec une possibilité de quelques pluies locales sur le Nord de Béchar.

Météo Algérie : alerte « pluies » dans plusieurs wilayas !

Dans les régions du Centre et de l’Est, des passages nuageux sont à prévoir sur les régions côtières et intérieures. Quelques pluies toucheront les régions de l’Est, avec une intensification attendue sur les régions proches côtières de l’extrême Est pendant la nuit. Sur les hauts plateaux et la région des Aurès, le ciel restera dégagé à peu nuageux en journée, mais deviendra plus couvert sur les hauts plateaux de l’Est dès la nuit.

D’ailleurs, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé en vigilance jaune « pluie » quatre wilayas de l’Est du pays. Cette alerte concerne les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Qu’en est-il des températures du jour ?

Pour ce qui est des températures maximales attendues ce samedi 21 décembre, le mercure affichera des valeurs oscillant entre 14 et 18 °C sur les régions côtières, entre 10 et 18 °C sur les régions intérieures et entre 14 et 25 °C sur les régions sahariennes.

L’hiver s’installe officiellement avec le solstice du 21 décembre !

L’hiver est là, accompagné de son lot de froid et de grisaille, bien qu’ils aient pris un peu d’avance cette année. Dans l’hémisphère Nord, la saison hivernale débute officiellement ce samedi 21 décembre 2024, marqué par le solstice d’hiver. Ce phénomène astronomique unique donne le coup d’envoi à l’allongement des journées, avec quelques secondes de lumière supplémentaires chaque jour jusqu’au solstice d’été, prévu le 21 juin prochain.

🟢 À LIRE AUSSI : « Je suis avec mon pays » : Les Algériens répondent en masse au journaliste israélien Edy Cohen

Sur notre planète, le solstice d’hiver s’étend sur une journée entière, mais d’un point de vue astronomique, il ne dure qu’un bref instant. Ce moment précis correspond à l’extrême position du Soleil dans le ciel terrestre, soit au Nord, soit au Sud, selon l’hémisphère. Une réalité fascinante qui nous rappelle l’harmonie des cycles naturels et leur influence sur notre quotidien.