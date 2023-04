La mère de Kylian Mbappé : « Je l’ai éduqué à la manière algérienne et kabyle »

Dans une interview accordée à un média français, Fayza Lamari, la mère de la star du football français, Kylian Mbappé, est revenue sur l’éducation algérienne de son fils, désormais capitaine de l’équipe de France de football.

En effet, questionnée sur la manière dont elle a élevé son fils et le respect qu’elle lui a inculqué pour les femmes, Fayza Lamari a dit, « C’est mon côté algérien et kabyle qui surgit dans cette question. » dit-elle.

La maman de Kylian Mbappé s’exprime sur la transmission du respect de la femme à ses enfants , le côté DZ est bien présent 🇩🇿❤️ pic.twitter.com/APTe1QUzsd — Yazid_DZ (@Yazid_Dz_16) April 28, 2023

Ancienne handballeuse française d’origine algérienne, Fayza Lamari, a fait des études en sciences de l’éducation. Un parcours qui a forgé, des années plus tard, le caractère bien trempé de son fils, Kylian Mbappé.

« Pour moi, ce sont des choses basiques. Je ne cesse de répéter à Kylian et à Ethan, dans une mesure plus importante, que le respect de la femme est primordial. Qu’ils ne respectent pas la femme, ils ne me respectent pas moi non plus. » ajoute-t-elle.

Mercato : Mbappé repousse encore le Real Madrid ?

Mbappé au Réal Madrid, c’est le rêve ultime du président du club madrilène, Florentino Perez. Néanmoins, le patron du club historique du championnat espagnol devrait patienter pour voir le prodige du football français avec la tunique blanche des merengues. C’est l’information que les journalistes de l’Équipe relayent.

Ainsi, au cœur d’un feuilleton interminable à chaque ouverture de la fenêtre des transferts, Kylian Mbappé devrait rester dans le club de la capitale française encore une saison au minimum.

Malgré l’intérêt affiché du club de Madrid, Mbappé ne devrait pas rejoindre la capitale espagnole. Une situation qui n’évoluerait pas puisque le natif de Bondy est la pierre angulaire du projet du Paris Saint-Germain pour les prochaines années.