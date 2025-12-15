La mère de Christophe Gleizes écrit à Tebboune pour un geste de clémence

Sylvie Godard, mère du journaliste français Christophe Gleizes, a adressé une lettre au président de la République Abdelmadjid Tebboune pour solliciter la grâce de son fils, un collaborateur régulier du groupe So Press, qui est actuellement en prison dans le pays.

Faisant appel aux autorités algériennes, la mère du journaliste français Christophe Gleizes — dont la peine de sept ans de prison ferme a été confirmée en appel début décembre — a transmis une demande de grâce au président Abdelmadjid Tebboune, dans une lettre datée du 10 décembre 2025.

Dans cette lettre, Sylvie Godard implore le président algérien d’exercer « sa haute bienveillance » en faveur de son fils, déclarant : « je vous demande respectueusement de bien vouloir envisager de gracier Christophe, afin qu’il puisse retrouver sa liberté et sa famille ». Elle a aussi ajouté : « nous appelons le président Tebboune à faire un geste d’humanité ».

« Cette sentence nous est incompréhensible »

Rédigeant sa missive « avec gravité et une profonde émotion » au président algérien, Sylvie Godard confie que la confirmation de la condamnation à sept ans de prison ferme a été « un choc immense » pour Christophe, elle-même et sa famille.

Par ailleurs, elle développe son incompréhension en affirmant : « Cette sentence nous est incompréhensible au regard des faits et du parcours de mon fils », et insiste sur son innocence en déclarant qu’il n’y a « nulle part dans aucun de ses écrits vous ne trouverez trace d’un quelconque propos hostile à l’Algérie et à son peuple« .

Rappelons, le 3 décembre dernier, la Cour d’appel de Tizi-Ouzou a confirmé sa condamnation à sept ans de prison pour « apologie de terrorisme ». La justice lui reproche des contacts avec des personnes liées au mouvement du MAK, classé terroriste depuis 2021.

Christophe Gleizes se pourvoit en cassation

Le journaliste français Christophe Gleizes, détenu en Algérie suite à sa condamnation à sept ans de prison, a déposé un pourvoi en cassation dimanche soir, respectant ainsi la date limite pour ce recours.

Ses avocats français et algériens, en l’occurrence Emmanuel Daoud et Amirouche Bakouri, ont confirmé cette démarche qui vise à obtenir un nouveau procès. Daoud a cependant précisé à l’AFP qu’il ne ferra pas « d’autres commentaires pour l’instant ».

La première condamnation de Christophe Gleizes en juin 2025 avait coïncidé avec le sommet d’une importante crise diplomatique entre Paris et Alger. Toutefois, les relations bilatérales semblaient s’être apaisées depuis la libération et la grâce accordée par Alger à l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal.

