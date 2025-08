La mer se calme : conditions plus favorables dès mardi sur les côtes algériennes

Le centre national de météorologie a émis, ce lundi 4 août 2025, une alerte spéciale annonçant des perturbations atmosphériques sous forme d’orages et de pluies dans plusieurs régions du pays. D’après le bulletin émis par l’ONM, des averses orageuses toucheront les wilayas de Sidi Bel Abbés, Saïda, Tlemcen, Laghouat, El Bayadh, Ghardaïa et Timimoun.

Ces orages sont attendus entre 15 h et minuit, avec une intensité variable, pouvant parfois être accompagnés de rafales et d’épisodes de grêle localisés.

Météo Algérie : Alerte orages et pluies dans plusieurs wilayas

L’alerte météo émise par l’ONM concerne principalement les wilayas situées dans l’ouest et le centre du pays. Ces régions doivent se préparer à des averses orageuses potentiellement violentes, accompagnées de rafales de vent et de grêle. La vigilance est de mise, notamment en fin d’après-midi et en soirée.

Les autorités locales et la protection civile sont mobilisées pour faire face à d’éventuelles conséquences de ces intempéries. Il est recommandé aux habitants des zones concernées de prendre les précautions nécessaires et de se tenir informés des dernières mises à jour météorologiques.

État de la mer : Agitation sur les côtes ouest et centre, amélioration prévue

Dans un second communiqué, les services de météorologie ont également fait état des conditions maritimes attendues entre ce lundi et jeudi 7 août 2025, avec des prévisions détaillées pour les côtes ouest, centre et est du pays. Sur les côtes ouest, la mer sera légèrement agitée à localement agitée, avec des vagues atteignant 1 à 1,5 mètre, sous l’effet de vents modérés de secteur nord-est. Toutefois, un apaisement est attendu dès la soirée de ce lundi.

Du côté des côtes centrales, les conditions maritimes resteront similaires dans la matinée, avant de devenir modérément agitées dans l’après-midi. Sur les côtes est, la mer restera faiblement agitée toute la journée, avec des vagues ne dépassant pas 1 mètre de hauteur.

Cette accalmie permettra aux plaisanciers et aux pêcheurs de reprendre leurs activités en toute sécurité. Il est néanmoins conseillé de rester vigilant et de consulter les bulletins météo avant toute sortie en mer.

Face à ces conditions changeantes, l’Office national de météorologie appelle les citoyens à la prudence, notamment dans les zones touchées par les orages et sur les côtes encore agitées ce lundi. Les plaisanciers et pêcheurs sont invités à suivre attentivement les bulletins météo avant toute sortie en mer.

