La menace de la faillite guette près de 50 % des pharmacies en Algérie

Le SNAPO, Syndicat National Algérien des Pharmaciens d’Officine lance un cri d’alarme aux autorités afin d’aider les pharmaciens qui risquent de faire faillite si la situation continue à se détériorer en raison de la baisse des prix des médicaments et donc de la marge du pharmacien.

M. Ouali, le porte-parole de ce syndicat explique que le chiffre d’affaires des officines va connaître une baisse de 30% et les bénéfices une baisse de 25%. Il déclare que «nous avons fait une enquête qui a révélé que le chiffre d’affaires des officines va connaître une baisse de 30%, ce qui équivaut à une baisse de bénéfices de 25%, et nous estimons que 40 à 45% des petites et moyennes pharmacies vont fermer et déclarer faillite, car elles ne seront plus rentables», rapporte nos confréres du quotidien Le Soir D’Algérie..

Le syndicaliste, tout comme les pharmaciens d’officines, affirment être en accord avec la baisse des prix des médicaments, néanmoins, ils refusent d’assumer seuls les conséquences liés à cette baisse.

Appel au gouvernement pour apporter de l’aide

Pour éviter de fermes les rideaux, le syndicat fait appel au gouvernement afin de mettre en place des mesures d’accompagnement aux pharmaciens en soulignant : «les charges, ont augmenté, le coût de la vie a augmenté et les salaires ont augmenté sauf la marge bénéficiaire du pharmacien, et en plus on nous fait subir une baisse des prix des médicaments».

M. Ouali indique avoir déjà demandé au premier ministre la révisions des marges bénéficiaire et ceci par des encouragements fiscaux et parafiscaux, mais aucune mesure n’a été prise regretta ce dernier en précisant que les pharmaciens ont toujours été du côté du gouvernement et du peuple en encourageant le médicament générique au détriment du médicament princeps et en acceptant la convention des caisses de sécurités sociales.