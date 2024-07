La marque mondiale TCL Electronics inaugure son premier showroom en Algérie à Sidi Yahia

TCL franchit un cap important dans son développement en Algérie avec l’ouverture de son premier showroom dans le pays, situé à Sidi Yahia. Ce nouvel espace emblématique témoigne de l’engagement croissant de la marque envers le marché algérien en pleine croissance, avec pour objectif d’offrir aux consommateurs une expérience immersive dans l’univers innovant de TCL. L’inauguration s’est déroulée lors d’un événement spécial réunissant des représentants de TCL, des personnalités locales et des journalistes. Cette cérémonie symbolise non seulement l’arrivée officielle de TCL sur le marché algérien, mais aussi sa volonté de renforcer sa présence dans le pays pour mieux servir sa clientèle.

Une vitrine technologique pour les consommateurs algériens

Le showroom présente une vaste sélection de produits high-tech, incluant des téléviseurs et des appareils électroménagers intelligents. TCL vise ainsi à répondre aux besoins variés des consommateurs algériens modernes, en proposant des solutions technologiques avancées et adaptées aux modes de vie actuels.Les invités présents à l’inauguration ont eu l’opportunité de découvrir en exclusivité les dernières innovations de TCL et d’échanger avec les équipes dédiées, reconnues pour leur engagement envers un service client de qualité. Cet événement a également mis en lumière l’importance stratégique de l’Algérie pour TCL, tant sur le plan commercial que communautaire.

Perspectives d’expansion et engagement local

Dans le futur, TCL prévoit d’étendre son réseau de showrooms à travers l’Algérie, afin de rendre ses produits innovants plus accessibles aux consommateurs et de renforcer son ancrage dans la communauté locale. Cette expansion reflète la vision à long terme de TCL de devenir un acteur majeur du marché technologique en Algérie, en offrant des solutions alliant qualité, innovation et accessibilité pour tous.

Une promotion d’ouverture attractive

Pour célébrer cette inauguration, TCL Algérie lance une offre promotionnelle spéciale du 30 juin au 30 juillet sur l’ensemble de sa gamme de produits. Une réduction de 10% est appliquée sur les téléviseurs UHD & QLED, les climatiseurs et les réfrigérateurs, permettant ainsi aux consommateurs algériens de découvrir les produits TCL de haute qualité à des prix compétitifs.