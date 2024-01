La marque de véhicules utilitaires FOTON s’apprête à conquérir le marché algérien

La marque chinoise Foton, réputée pour sa fabrication de véhicules utilitaires légers et lourds, annonce son imminent débarquement sur le marché algérien. Après avoir dominé l’industrie des véhicules utilitaires en Chine pendant 19 ans, Foton élargit ses horizons et débute ses opérations en Algérie par le biais de son représentant exclusif, Foton El Djazair Motors.

En effet, Foton avec sa présence mondiale, a su forger une réputation d’excellence. La société a établi des partenariats stratégiques avec des géants de renom tels que Cummins, Daimler-Benz, ZF, et Piaggio, renforçant ainsi sa position sur le marché international.

Foton El Djazair Motors émerge comme la nouvelle entité chargée de concrétiser la vision de Foton en Algérie. Prévue pour être lancée courant 2024, cette filiale introduira une gamme complète de véhicules utilitaires légers et lourds, répondant aux besoins diversifiés du marché algérien.

Foton El Djazair annonce le recrutement d’agents agréés

En outre, dans le cadre de son expansion, Foton El Djazair Motors souhaite collaborer avec des agents agréés à travers tout le territoire national. Les personnes désireuses de saisir cette opportunité sont invitées à envoyer leur candidature à l’adresse mail suivante : contact@f-eldjazair-motors.dz.

Foton et Foton El Djazair Motors anticipent activement leur rôle clé dans le développement du secteur des véhicules utilitaires en Algérie. En offrant des solutions de mobilité de qualité, ils s’engagent à renforcer l’innovation et l’excellence dans leur domaine.

Foton El Djazair Motors incarne la vision de Foton en apportant une gamme complète de véhicules utilitaires légers et lourds en Algérie. L’objectif est de répondre aux besoins variés des consommateurs algériens tout en établissant de nouvelles références en termes de performance et de durabilité.

Pour conclure, l’arrivée imminente de Foton sur le marché algérien marque le début d’une nouvelle ère dans le secteur des véhicules utilitaires. Avec des partenariats solides, une vision ambitieuse et un engagement envers l’excellence, Foton et Foton El Djazair Motors promettent de redéfinir les normes et de devenir des acteurs clés dans le paysage automobile algérien. Rejoignez l’aventure dès maintenant en postulant pour devenir un agent agréé et contribuez au succès de cette collaboration prometteuse.