La marque de véhicules BAIC inaugure son 1er showroom à Alger

Baic, le géant chinois de l’automobile, poursuit son expansion en Algérie. Après avoir amorcé son retour officiel en janvier dernier à Batna, la marque a franchi une nouvelle étape dimanche soir en inaugurant un showroom flambant neuf dans la région d’Alger, plus précisément à Bir Mourad Raïs.

En effet, 6 modèles ont été exposés lors de cette inauguration. Parmi eux se trouvait un véhicule électrique à part entière, témoignant de l’engagement de Baic en faveur de la mobilité durable. Les autres modèles présentés comprenaient la berline U5+, le crossover X35, le SUV X55, le grand SUV X7, ainsi que les tout-terrain BJ40, BJ60 et BJ80. Cette diversité offrait aux visiteurs un large choix, adapté à différents besoins et préférences.

De plus, la gamme de véhicules exposés couvre une large fourchette de prix, offrant ainsi des options pour tous les budgets. Les prix varient entre 2.660.000 DA et 19.600.000 DA, rendant les voitures Baic accessibles à un large éventail de consommateurs en Algérie.

Un engagement renouvelé dans la production locale

Par aillaurs, en marge de l’inauguration du showroom, le responsable de Baic Algérie a profité de l’occasion pour annoncer des projets ambitieux. Il a exprimé son intention de relancer l’activité de l’usine Baic Industrie Internationale Algérie (BIIA) située à Batna. Cette usine, qui avait commencé sa production en 2018, avait été contrainte de suspendre ses activités en raison des défis rencontrés par le secteur automobile.

Cette annonce marque un tournant important pour l’industrie automobile en Algérie. Le redémarrage de l’usine Baic à Batna promet de stimuler l’économie locale en créant des emplois et en dynamisant le secteur de la production automobile.

Pour conclure, le redémarrage prévu de l’usine à Batna souligne l’engagement de Baic envers le marché algérien, tout en offrant des opportunités de croissance et de développement pour l’ensemble du secteur. Alors que le monde se tourne vers des solutions de mobilité plus durables, Baic se positionne comme un partenaire clé pour accompagner l’Algérie dans cette transition vers un avenir automobile plus propre et plus innovant.