Converse débarque officiellement en Algérie

Converse, la marque de baskets populaire, s’installe officiellement en Algérie. L’ouverture de son premier magasin le 9 juillet à Alger avait suscité l’intérêt des amateurs de mode de la région, mais pas que. Nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement des wilayas alentours pour assister à l’évènement.

C’est Premium Brands SPA, une entreprise déjà chargée de la distribution de Nike et Urban Jungle en Algérie, qui assurera la représentation de la marque.

Converse s’installe en Algérie à Garden City Cheraga

Cette arrivée tant attendue de Converse sur le marché algérien est une excellente nouvelle pour les fans de la marque, qui pourront désormais trouver leurs produits préférés localement. Sis à Garden City, le magasin offre un large éventail de chaussures, allant des célèbres baskets Chuck Taylor All Star aux modèles les plus récents de la marque.

À LIRE AUSSI : Zara, Okaïdi, Celio… De grandes marques bientôt « Made in Algeria »

Avec l’arrivée de Converse en Algérie, Premium Brands SPA renforce encore davantage sa position en tant que distributeur majeur de marques de mode et de sport dans le pays. Cette expansion promet de stimuler l’industrie de la mode et de créer de nouvelles opportunités économiques pour le marché algérien.

L’ouverture de ce premier magasin Converse en Algérie témoigne de l’importance croissante du marché algérien pour les grandes marques internationales. Les consommateurs algériens, avides de produits de qualité et de marques renommées, pourront désormais profiter d’un accès plus facile aux produits Converse et suivre les dernières tendances de la mode.

Bientôt un premier KFC ouvert en Algérie

C’est officiel, le spécialiste du poulet frit Kentucky Fried Chicken (KFC) s’installe en Algérie en collaboration avec Azadea Group. Le premier point de vente de l’entreprise se situera à Dely Brahim et s’étendra sur 400 m². D’autres ouvertures sont prévus dans les cinq prochaines années, ce qui permettra à KFC de couvrir une bonne partie du territoire national.

À LIRE AUSSI : KFC s’implante officiellement en Algérie