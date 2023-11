La marque chinoise Victory commercialisera ses véhicules en Algérie à ces prix

La marque chinoise Victory s’apprêterait à faire son entrée en Algérie, avec des véhicules à moins de 1.5 millions de DA (150 millions de centimes) et ce après l’obtention de l’accréditation finale dans les prochains jours.

Des véhicules de la marque chinoise Victory, bénéficieront d’une garantie de 5 ans ou 150 000 kilomètres, pour l’ensemble des modèles disponibles en Algérie. 18 distributeurs agréés devraient couvrir le territoire national, formant ainsi le réseau de distribution spécialisé dans les véhicules utilitaires de la marque chinoise Victory.

La marque Victory s’impose comme un choix abordable sur le marché algérien. Alors que les prix précis n’ont pas encore été annoncés, elle promet d’offrir une alternative économique aux consommateurs en quête de véhicules utilitaires.

En fin de compte, l’arrivée de Victory en Algérie apporte de nouvelles opportunités aux consommateurs à la recherche de véhicules utilitaires abordables et fiables. Avec une garantie étendue et un réseau de distribution solide, Victory est sur la voie de devenir une option de choix sur le marché automobile algérien. Restez à l’affût pour plus d’informations sur les modèles et les prix à venir.

Une autre marque débarque en Algérie

Par ailleurs, la marque chinoise JMC, représentée par la société JMC Motors Algérie, a enfin reçu l’approbation finale pour importer ses véhicules en Algérie. Une excellente nouvelle pour le marché automobile algérien qui va bénéficier d’une nouvelle dose de fraîcheur et de diversité avec l’arrivée prochaine des utilitaires JMC.

Une étape cruciale dans le processus d’importation des véhicules JMC en Algérie se profile à l’horizon. En effet, le lancement de la commercialisation des utilitaires JMC est imminent. Cette opportunité est particulièrement prometteuse pour les passionnés d’automobiles, les professionnels et les entreprises à la recherche de solutions de transport fiables et abordables.

JMC est une marque chinoise de renom dans l’industrie automobile. Avec une réputation solide et une expertise reconnue, JMC propose une large gamme de véhicules utilitaires adaptés aux besoins de chacun. Que ce soit pour les professionnels à la recherche d’un véhicule de travail performant ou pour les particuliers souhaitant un utilitaire polyvalent, JMC a tout ce qu’il faut.