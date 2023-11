La marque chinoise JMC dévoile sa gamme de véhicules pour le marché algérien

Le constructeur chinois JMC Motors vient d’obtenir l’approbation finale pour l’importation de voitures de la marque en Algérie. Cette nouvelle ouvre la voie à la commercialisation imminente de véhicules utilitaires de haute qualité dans le pays. Quels sont les modèles que proposera le spécialiste auto chinois sur le marché algérien ?

JMC débarque en Algérie : quels sont les véhicules disponibles ?

Après l’annonce du lancement imminent des véhicules utilitaires JMC en Algérie il y a quelques jours, voici que la marque chinoise concrétise son entrée sur le marché algérien officiellement.

Si JMC n’a pas encore révélé les prix de sa gamme, les modèles destinés à l’Algérie sont désormais connus. Parmi les véhicules phares que JMC compte introduire sur le marché algérien, on trouve :

Le VIGUS SIMPLE 4X2,

Le VIGUS SIMPLE 4X4,

Le VIGUS DOUBLE CABINE 4X4.

À LIRE AUSSI : La marque de véhicules chinoise JMC débarque bientôt en Algérie

La gamme JMC comprendra également les modèles suivants : le ALL NEW CARRING 2850 WB SIMPLE CABINE, le ALL NEW CARRING 2850 WB FRIGO SIMPLE CABINE, et enfin, le ALL NEW NEW CARRING 3360 WB LARGE PLATEAU SIMPLE CABINE.

Une offre variée pour un marché en pleine expansion : JMC frappe fort en Algérie

JMC compte également inclure des utilitaires de type minibus à sa gamme, à l’image de vans et de combis, offrant ainsi une variété d’options aux consommateurs. Les amateurs de voitures en Algérie peuvent s’attendre à découvrir prochainement ces modèles JMC sur les routes, offrant ainsi une nouvelle perspective sur le paysage automobile local.

À LIRE AUSSI : Voitures à prix réduit : à quand l’arrivée des chinoises SOKON en Algérie ?

Pour rappel, JMC, ou Jiangling Motors Corporation Limited, est une entreprise automobile chinoise réputée. La majorité de ses parts est détenue par Jiangling Investment, une société sous le contrôle d’entreprises d’État, notamment Changan. Cette collaboration stratégique promet ainsi d’être stratégique, combinant l’expertise chinoise en matière d’automobile à l’essor du marché algérien.