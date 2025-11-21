La marine algérienne sauve un marin français au large d’Aïn Benian (VIDEO)

Aujourd’hui, soit vendredi 21 novembre 2025, aux premières heures de la matinée, le Centre national des opérations de garde et de sauvetage en mer a reçu un appel de détresse d’un marin à bord du voilier français SY-FRILEUSE. Le navire, battant pavillon français, se trouvait à 57 milles marins au nord d’Aïn Benian, en provenance de l’île de Sardaigne et à destination du détroit de Gibraltar.

Le marin, Nicolas Charpy, âgé de 60 ans, a été victime d’une crise médicale nécessitant une prise en charge urgente. Dès la réception de l’alerte, le centre a coordonné avec le Centre régional des opérations de garde et de sauvetage en mer, relevant de la 1ʳᵉ Région militaire, pour organiser une évacuation sanitaire rapide.

L’intervention avait pour objectif principal de protéger la vie du marin, en déployant les moyens nécessaires pour le transporter dans les meilleures conditions vers un établissement de santé approprié.

Une opération humanitaire et professionnelle

Pour cette mission, le hélicoptère de recherche et de sauvetage AS-12, rattaché au 560ᵉ Escadron des hélicoptères de recherche et de sauvetage, a été mobilisé. L’appareil a permis de rejoindre le voilier en mer, d’évacuer le marin et de le transporter en toute sécurité vers l’hôpital de Zéralda, où il a été pris en charge par les équipes médicales. Selon les autorités, le marin est désormais dans un état de santé stable.

Cette opération illustre le professionnalisme et la réactivité des forces navales algériennes face aux urgences médicales en mer. Elle s’inscrit dans le cadre des missions humanitaires régulières de la Garde côtière, qui consistent à porter assistance à toute personne en danger en mer, quelles que soient les circonstances.

Les interventions de ce type mettent en avant l’importance des capacités de coordination, de communication et de mobilité des unités de la Marine nationale. Elles témoignent également de l’engagement des forces algériennes à préserver la vie humaine au large des côtes nationales, en combinant expertise opérationnelle et efficacité sanitaire.

Au-delà de l’urgence individuelle, ces opérations humanitaires reflètent la responsabilité et la solidarité des forces navales, en renforçant la sécurité maritime et la confiance des navigateurs étrangers et nationaux dans la capacité de l’Algérie à intervenir en cas de besoin.