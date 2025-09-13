La marine algérienne en action : plus de 1 000 harragas secourus en un an

Entre août 2024 et août 2025, les forces navales algériennes ont mené des opérations intensives pour sécuriser les eaux territoriales du pays et lutter contre la criminalité maritime. Durant cette période, elles ont inspecté plus de 8 400 navires et secouru 1 026 personnes en mer, à travers 219 opérations de sauvetage, démontrant ainsi leur efficacité et leur engagement dans la protection de la vie humaine et la souveraineté maritime nationale.

En parallèle, 134 opérations d’évacuation sanitaire ont été réalisées grâce à des navires et des hélicoptères de recherche et de sauvetage, permettant l’évacuation de 130 personnes, dont 84 ressortissants étrangers, selon le dernier numéro de la revue officielle de l’armée. Ces missions ont renforcé la capacité de la marine à intervenir rapidement et efficacement face aux situations d’urgence en mer.

A LIRE AUSSI : Une première en Espagne : comment 7 mineurs algériens ont atteint Ibiza seuls sur un bateau volé

Les équipes des gardes-côtes assurent une surveillance continue de toutes les embarcations, qu’elles soient algériennes ou étrangères, y compris les navires commerciaux, de pêche et de plaisance. Au cours du second semestre 2024, les autorités ont effectué 338 opérations de contrôle sur 320 navires commerciaux, représentant diverses nations. Les inspections sur les navires algériens ont atteint 8 429 contrôles, dont 23 inspections sur 19 navires commerciaux.

Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, les forces navales ont saisi 1,02 kg de cocaïne, 662 kg de cannabis traité et 30 583 comprimés psychotropes, démontrant leur rôle clé dans la protection des eaux algériennes contre le trafic de stupéfiants et d’autres activités illégales.

Le Numéro Bleu “1054”, géré par la Direction nationale des gardes-côtes, a contribué de manière significative à la détection de nombreuses opérations criminelles, notamment celles liées à l’immigration clandestine, sauvant des milliers de “haraga” d’une mort certaine.

Marine algérienne : des dispositifs modernes et une vigilance constante

La marine algérienne a également mis en place des tours de surveillance le long des côtes, de l’ouest au Cap de Garde à l’est, pour protéger les eaux territoriales contre toute menace venant de la mer. Ces installations, combinées à des moyens humains qualifiés et des technologies avancées, notamment des systèmes de communication modernes, ont permis d’intercepter des tentatives de contrebande, d’infiltration et d’immigration illégale, tout en assurant le sauvetage rapide des personnes en détresse.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre, les forces de sécurité ont stoppé plus de 500 opérations de trafic humain et d’immigration clandestine, ainsi que 80 opérations de contrebande de diverses natures, soulignant l’importance d’une surveillance constante et coordonnée pour la sécurité maritime.

Grâce à ces efforts combinés, la marine algérienne assure non seulement la protection des vies humaines, mais également la souveraineté nationale et la sécurité des voies maritimes face à des menaces croissantes.