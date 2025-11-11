La Marcom Conférence, le grand rendez-vous du marketing et de la communication en Algérie

Sous le parrainage du Ministère de la Communication, la première édition de la Marcom Conférence s’annonce comme un tournant majeur pour les professionnels du marketing et de la communication en Algérie. Pour la première fois, l’ensemble de la communauté des marketeurs, communicants et experts du digital se réunira autour des enjeux stratégiques du marketing à l’ère du digital et de l’intelligence artificielle.

En effet, les 7 et 8 décembre 2025, à l’hôtel Hyatt Regency Alger, la Marcom Conférence proposera deux journées rythmées par l’inspiration, les échanges et la formation, dans une ambiance dynamique propice au networking et à la co-création. Le thème central de cette première édition est : « Marketing & Communication à l’ère de l’intelligence artificielle ».

La Marcom Conférence dépasse le cadre d’une simple conférence. Elle constitue le seul rendez-vous national réunissant toute la communauté marketing et communication dans un espace dédié au partage de connaissances, au développement des compétences et à la création de synergies professionnelles. Au programme :

Keynotes inspirantes animées par des experts nationaux et internationaux ;

animées par des experts nationaux et internationaux ; Panels interactifs sur les tendances qui redéfinissent les métiers du marketing et de la communication ;

sur les tendances qui redéfinissent les métiers du marketing et de la communication ; Workshops immersifs pour renforcer les compétences pratiques ;

pour renforcer les compétences pratiques ; Moments exclusifs de networking favorisant échanges et collaborations entre pairs.

L’intelligence artificielle s’invite au cœur des discussions

Alors que l’intelligence artificielle transforme profondément les pratiques marketing et communicationnelles, la Marcom Conférence offre un espace unique pour comprendre ces mutations, partager des expériences concrètes et découvrir des solutions innovantes. Les discussions aborderont notamment :

L’intelligence artificielle comme partenaire créatif du marketing de demain ; L’intégration de l’IA dans les stratégies des marques algériennes ; Le data marketing et la performance comme leviers de décision ; L’évolution du e-commerce et du marketing conversationnel en Algérie.

Des intervenants de haut niveau pour inspirer et partager leur expertise

La Marcom Conférence se distingue par l’excellence de ses intervenants, des professionnels de renom venus partager leurs expériences et leur vision sur les transformations profondes du marketing et de la communication à l’ère du digital et de l’intelligence artificielle. Parmi eux, Hadj Khelil, expert reconnu en intelligence artificielle et auteur du livre Super-Papillon, explorera les nouvelles frontières entre créativité humaine et technologie.

Mouzahem Yahia, figure emblématique du cinéma algérien, offrira un regard unique sur la puissance du storytelling et de l’image dans la communication moderne. Sidahmed Hamani, expert en technologie et transformation digitale des entreprises, mettra en lumière le rôle stratégique des données et des technologies émergentes dans la performance marketing, fort d’une expérience au sein de Microsoft, Google, PwC et EY.

Mais aussi, Arnault Chatel, speaker, formateur et responsable pédagogique du MBA Digital Marketing & Business à l’EFAP, interviendra sur les nouvelles approches de la communication à l’ère de l’intelligence artificielle générative, en montrant comment l’IA redéfinit les métiers du marketing et de la création.

D’autres intervenants de renom enrichiront également l’événement. Le programme complet ainsi que tous les détails sont disponibles sur le site officiel de la conférence : www.marcomconference.com

Des partenaires engagés pour le succès de cette première édition

Le succès de cette première édition repose sur la collaboration de plusieurs acteurs clés. Aux côtés du comité d’organisation, PI-Relations, Trend Ads, Even’s Com, Exposign et IRSM Global ont uni leurs expertises pour faire de cet événement un véritable carrefour d’échanges, d’innovation et de partage pour la communauté marketing et communication en Algérie.

La Marcom Conférence ambitionne de devenir le rendez-vous incontournable des professionnels du marketing et de la communication en Algérie. Un lieu où l’on vient pour s’inspirer, se former et se connecter. Cet événement s’adresse à tous ceux qui souhaitent participer activement à la transformation de leurs métiers et rejoindre la première communauté algérienne dédiée à l’avenir du marketing et de la communication.

L’agence PI Relations, dirigée par sa CEO l’experte en communication et relations publiques Akli Leila, s’impose comme un acteur majeur dans un paysage où les attentes des nouvelles générations redéfinissent les codes de la communication d’entreprise. Sous son leadership, l’agence adopte une approche résolument innovante et orientée vers l’impact, mettant en œuvre des solutions concrètes pour répondre aux aspirations de la Génération Z, un public à la fois influent et exigeant, en quête d’authenticité et d’engagement sincère.