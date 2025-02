La Lune, Vénus et Saturne s’alignent : un trio cosmique de grande beauté à admirer ce 01/02

Ce samedi 1ᵉʳ février 2025, un événement astronomique de grande beauté sera observable dans notre ciel après le coucher du soleil. À l’horizon Sud-Ouest, un rapprochement captivant entre la Lune et la planète Vénus se produira. Les curieux, équipés de leurs seuls yeux, pourront apprécier cette rencontre spectaculaire, visible à une altitude de 35 degrés au-dessus de l’horizon.

Ce rapprochement, à une distance maximale de 2,5 degrés entre les deux astres, constitue une occasion rare d’observer la Lune et Vénus dans une position presque parfaite. À quelques degrés en dessous de la Lune, Saturne ajoutera une touche supplémentaire à ce tableau céleste.

Un ballet céleste au crépuscule : conjonction spectaculaire de la Lune, Vénus et Saturne

La Lune et la planète Vénus se rapprocheront à seulement 2,5 degrés de distance. Offrant un phénomène exceptionnel visible à l’œil nu. La Lune, en phase de croissant, et Vénus, la plus brillante des planètes, brilleront ensemble dans un alignement parfait, donnant une vue saisissante. Pour profiter pleinement de cet événement, il est conseillé de s’éloigner des sources de pollution lumineuse et de regarder vers l’horizon Sud-Ouest.

Un peu plus bas, à environ 7 degrés sous la Lune, la planète Saturne sera également visible. Bien que ses anneaux ne soient pas perceptibles à l’œil nu. Sa présence apportera une touche lumineuse à cet événement céleste. Ce phénomène sera visible pendant quelques heures après la tombée de la nuit et pourra être observé sans équipement spécial, offrant une occasion rare et accessible à tous d’admirer un tel alignement cosmique.

Les 3 événements astronomiques à ne pas manquer en Algérie en février 2025

Par ailleurs, le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG). A annoncé les principaux événements astronomiques qui se produiront dans le ciel algérien au cours du mois de février. Que voici :

Conjonction entre la Lune et Jupiter – 9 février 2025 : une autre conjonction aura lieu durant la première décade du mois en cours. Cette fois, Jupiter, la plus grande planète du système solaire, sera visible près de la Lune. Cette proximité apparente à l’œil nu ; Alignement rare de plusieurs planètes – 25 février 2025 : un alignement rare de plusieurs planètes sera observable. Ce phénomène, connu sous le nom de syzygie, se produit lorsque trois ou plusieurs corps célestes s’alignent dans le ciel. Un événement de grande beauté, qui permet d’observer plusieurs planètes simultanément dans une configuration unique ; Conjonction entre Vénus et Jupiter – 25 février 2025 : le même jour, le 25 février, une conjonction entre Vénus et Jupiter sera également visible. Vénus, souvent appelée l’Étoile du berger, et Jupiter, la géante gazeuse. Apparaîtront très proches l’une de l’autre dans le ciel nocturne. Cette conjonction est un événement spectaculaire à ne pas manquer ;

En somme, les passionnés de ciel étoilé et les curieux auront plusieurs occasions de contempler des scènes célestes saisissantes durant ce mois de février 2025. Qui commerce en beauté, avec la conjonction de la Lune et Vénus ce soir.