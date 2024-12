La Lune et Vénus illuminent le ciel ce 04/12/2024 : une conjonction spectaculaire à ne pas manquer

Ce soir, le ciel réserve un spectacle céleste saisissant à tous les amateurs d’astronomie. Après le coucher de soleil, juste sous la tombée de la nuit, un rapprochement entre notre satellite naturel, la Lune et la surnommée « l’Étoile du berger », Vénus, captivera les curieux du ciel.

Sur sa page Facebook, le centre de recherches en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a invité les amateurs d’astronomie à ne pas manquer cette conjonction, qui se produira aujourd’hui, mercredi 04 décembre 2024, au crépuscule.

Ce soir, aux alentours de 22h40 GMT (Greenwich Mean Time), la Lune et Vénus entreront dans une conjonction astronomique visible à l’œil nu. La Lune, éclairée à seulement 10 % par le Soleil, se présentera sous forme de croissant. Vénus, de son côté, brillera avec une magnitude impressionnante de -4,2. Les deux astres sembleront alors suspendus à côté dans le ciel. Offrant un spectacle lumineux admirable.

La Lune et Vénus atteindront la conjonction la plus proche vers 23h34 GMT, avec une distance apparente de seulement 2°12′ centre à centre. Un alignement quasi-parfait sera observable depuis la Terre, bien que les deux astres soient séparés par des millions de kilomètres dans l’espace. Ce rapprochement, en direction de l’horizon sud-ouest, se produira dans la constellation du Sagittaire.

En effet, Vénus est la planète la plus brillante de notre système solaire, notamment grâce à la densité élevée de son atmosphère qui réfléchit fortement la lumière du Soleil. En faisant la paire avec la Lune, qui nous dévoilera ce soir un croissant fin, le duo offrira un spectacle céleste éblouissant.

Ce phénomène astronomique est relativement fréquent dans le ciel, cependant, il reste toujours fascinant à observer et fait le bonheur des astrophotographes et des curieux du ciel. Ce soir à 22h40 GMT marquera un moment privilégié pour admirer ce phénomène astronomique à l’œil nu. Toutefois, une paire de jumelles pourrait offrir une vue encore plus saisissante.

En somme, pour une observation optimale de ce duo céleste, rendez-vous dans un endroit dégagé, loin des lumières artificielles, et regardez en direction du sud-ouest dès la tombée de la nuit.