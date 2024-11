La Lune et Mars se joignent pour une conjonction éblouissante ce 20 novembre 2024 

Ce mercredi 20 novembre 2024, un phénomène astronomique marquera la fin des événements célestes majeurs prévus pour ce mois. À partir de 22h00, heure locale, les passionnés d’astronomie auront l’occasion d’observer une conjonction céleste de la Lune gibbeuse décroissante et de la planète Mars. Visible à l’œil nu en direction de l’horizon Nord-Est. À son point de rapprochement maximal, les deux astres seront séparés de 1,8° centre à centre, un écart relativement étroit.

Le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a annoncé cet alignement sur sa page Facebook. Indiquant que la Lune, éclairée à 79,9 %, brillera ce soir aux côtés de la planète rouge, Mars, dont la magnitude sera de -0,3, rendant cette rencontre encore plus spectaculaire.

La Lune et Mars réunis dans le ciel ce 20 novembre 2024 : un spectacle céleste à ne pas manquer

À l’heure du début de la conjonction, prévue à 21h07, notre satellite naturel et la planète Mars seront tous les deux visibles dans la constellation du Cancer. Pour les curieux du ciel, il s’agit d’un moment privilégié pour admirer ce phénomène astronomique à l’œil nu. Toutefois, une paire de jumelles pourrait offrir une vue encore plus saisissante.

🟢 À LIRE AUSSI : Pluie de météores, la Lune proche de Saturne: les rendez-vous célestes à ne pas manquer en novembre

Quelques instants plus tard, vers 22H15 GTM (Greenwich Mean Time), les deux astres atteindront la conjonction la plus proche, à seulement 2°20′. Offrant ainsi un spectacle éblouissant, où la Lune et Mars sembleront presque se toucher dans le ciel.

Rappelons que de tels rapprochements entre la Lune et les planètes voisines de notre galaxie sont assez fréquents. Cependant, la conjonction prévue pour ce soir se distingue par une visibilité optimale du rapprochement avec Mars qui sera bien éclairée (mag -0.3).

En effet, notre satellite naturel, la Lune, avec son mouvement constant autour de la Terre, effectue environ 12 à 13 passages proches de la planète rouge, Mars, chaque année.

🟢 À LIRE AUSSI : Découverte inattendue au cœur du Sahara algérien : un village abandonné émerge des sables

En somme, cet événement céleste vient clôturer une série de phénomènes saisissants qui se sont produit dans le ciel algérien durant ce mois de novembre. Ce soir, à partir de 22h00, les passionnés de l’astronomie auront les yeux rivés vers le ciel, pour admirer la conjonction spectaculaire entre la Lune et Mars.