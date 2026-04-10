La livraison des bus importés démarre : première vague de 908 unités distribuées [IMAGES]

Ce jeudi 09 avril 2026, 908 bus importés ont été officiellement livrés dans le cadre d’un programme d’envergure portant sur 6 800 véhicules destinés au transport des voyageurs. L’opération, pilotée par l’Entreprise de modernisation et de fabrication des véhicules de la 2e Région militaire, s’inscrit dans les engagements de l’État visant à renforcer les capacités du secteur et à améliorer les conditions de déplacement des citoyens.

Cette livraison marque la première étape concrète d’un dispositif plus large de modernisation, alors que plusieurs opérateurs publics figurent parmi les bénéficiaires de cette répartition.

Livraison de bus importés à Rouiba : 908 véhicules remis dans le cadre du programme de 6 800 bus

L’opération s’est déroulée à Rouiba sous la supervision de l’Etablissement de développement de l’Industrie de véhicules de la 2e Région militaire, relevant de la Direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale.

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Selon le communiqué du ministère, « dans le cadre de la livraison des bus acquis conformément au programme d’importation de 6 800 bus de transport des voyageurs, et en concrétisation des engagements de l’État relatifs à la modernisation du secteur du transport, il a été procédé ce jour, jeudi 09 avril 2026, à Rouiba, à la livraison de 908 bus ».

Cette étape s’inscrit dans un programme structuré visant à renouveler progressivement un parc vieillissant et à renforcer l’offre de transport sur l’ensemble du territoire.

Répartition des bus importés entre TRANSTEV et ETUSA Alger et Oran

Les 908 bus importés livrés ont été répartis entre plusieurs opérateurs publics, selon les besoins identifiés.

La distribution s’établit comme suit :

538 bus attribués au groupe TRANSTEV

320 bus destinés à l’ETUSA d’Alger

50 bus affectés à l’ETUSA d’Oran

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Cette répartition vise à soutenir les réseaux urbains et interurbains, en ciblant en priorité les zones à forte demande de transport.

Programme de 6 800 bus importés : modernisation du parc et amélioration du service public

Au-delà de la livraison immédiate, cette opération s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation du transport public. Le ministère souligne que ce programme doit permettre de répondre aux besoins des entreprises publiques et privées tout en améliorant la qualité du service.

Le communiqué précise que cette démarche vise à « répondre aux besoins des entreprises nationales publiques et privées, et à rénover le parc national des transports publics, à même de garantir les conditions de confort et de sécurité aux citoyens ».

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L’objectif affiché repose sur une montée en qualité du service. Notamment en matière de confort, de sécurité et de disponibilité des moyens de transport.