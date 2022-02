« La Ligue saoudienne est la plus forte que Ligue arabe », estime Meziani

Auteurs d’une excellente performance et d’un très haut niveau lors de la Coupe arabe 2021 au Qatar, les Fennecs ont surpris l’opinion sportive arabe, mais aussi mondiale, par leur belle prestation, tout au long dudit tournoi.

En effet, Yacine Brahimi et ses coéquipiers ont fortement marqué la compétition arabe au Qatar, qui s’est soldée par leur couronnement du titre des Champions arabes, et ce, le 18 décembre de l’année dernière.

Meziani justifie son choix

Ces derniers continuent toujours à présenter un bon niveau avec leur club professionnel. C’est le cas d’ailleurs de l’attaquant Tayeb Meziani, qui a quitté son ancien club tunisien, l’Étoile de Sahel, en direction d’une nouvelle aventure au Championnat saoudien, avec le club Abha.

S’exprimant sur son choix, le talentueux attaquant des Verts a révélé récemment à la presse : « Le niveau de la Ligue saoudienne est élevé. C’est la Ligue arabe la plus forte et c’est pourquoi j’ai accepté de jouer pour le club Abha, principalement pour développer mon niveau et de fournir le meilleur, afin de rejoindre l’équipe nationale algérienne. »

« Notre objectif en tant que joueurs à Abha est de fournir le meilleur sur le terrain, de remporter des victoires et de satisfaire notre public. Nous sommes venus pour faire la différence et donner un ajout fort », a-t-il ajouté.

« L’équipe nationale a beaucoup souffert en Coupe d’Afrique » (Meziani)

Au sujet de la disqualification de l’Algérie du tout premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, Tayeb Meziani a fait savoir : « Franchement, l’équipe nationale a beaucoup souffert en Coupe d’Afrique ».

« L’atmosphère n’était pas bonne, nous avons joué dans de mauvais stades et sur de mauvaises pelouses, contrairement à certaines équipes comme l’Égypte », a expliqué l’ancien joueur de Paradou.