la Ligue inflige 358 millions d’amende, 14 clubs sanctionnés, le Mouloudia y échappe

358 millions de centimes, c’est le montant des amendes infligées par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel à l’encontre des clubs de Ligue 1, entraîneurs et joueurs pour diverses raisons. Si l’ES Sétif est le club ayant écopé la plus lourde amende, le Mouloudia d’Alger (MCA) est le seul à ne pas avoir été sanctionné financièrement.

Afin d’assurer le bon déroulement des matchs du championnat, la Commission de discipline affiliée à la Ligue de football professionnel est très stricte envers les clubs de Ligue 1. Ce qui explique le montant colossal des amendes infligées sur pratiquement tous les clubs de l’élite après le déroulement de la 5e journée du championnat, a-t-on appris du procès-verbal, rendu public ce matin.

Amendes record en Ligue 1 : l’ES Sétif en tête

C’est l’ES Sétif qui est le club ayant écopé la plus lourde amende, avec un montant de 49 millions de centimes. D’abord 20 millions de centimes pour utilisation de fumigènes, 10 millions de centimes pour présence de personnes non autorisées dans le vestiaire, 10 millions de centimes pour intrusion d’un supporter dans l’aire de jeu, 5 millions de centimes pour retard sur le coup d’envoi de la rencontre et enfin 4 millions de centimes pour comportement inapproprié de l’équipe.

L’Entente est suivie du MC Oran avec une amende de 35 millions de centimes. 20 millions de centimes pour utilisation de fumigènes, 10 millions de centimes pour comportement inapproprié des ramasseurs de balles et enfin 5 millions de centimes pour mauvaise organisation du match.

L’USM Alger devra s’acquitter d’une amende de 30 millions de centimes et une sanction du huis clos. 20 millions de centimes pour utilisation de fumigènes et 10 millions de centimes pour refus des joueurs à se présenter à la zone mixte d’après-match. Le club devra également rembourser les dégâts causés suite à l’acte de vandalisme qui s’est produit avant le coup d’envoi du match face à l’USM Khenchela.

Les autres clubs sont comme suit : ES Mostaganem (20 millions de centimes pour utilisation de fumigènes et jet de projectiles sur le terrain), le CR Bélouizdad (10 millions de centimes pour refus des joueurs à se présenter à la zone mixte d’après-match et 5 millions de centimes pour retard dans le coup d’envoi), l’ASO Chlef (6 millions de centimes pour utilisation répétée de fumigènes et 4 millions de centimes pour comportement inapproprié de l’équipe), l’Olympique Akbou (6 millions de centimes pour utilisation répétée de fumigènes dans les tribunes), le Paradou AC (4 millions de centimes pour comportement inapproprié de l’équipe) et enfin la JS Saoura (5 millions de centimes pour retard dans le coup d’envoi).

Trop de contestations !

La 5e journée de la Ligue 1 a été marquée par trop de contestation de la part des joueurs et entraîneurs envers les officiels. Et un carton jaune pour contestation est toujours assorti d’une amende de 10 millions de centimes.

Il s’agit de Mohamed Saifeddine Toumi et Boualem Mesmoudi (ESM), Abdelatif Bouazza (MBR), Salah Bouchama (ESS), Fetih Talah (ESBA), Mohamed Aït-El-Hadj et Billel Dziri (PAC), Toufik Addadi (OA), Chakib Aouadj, Maâmar Chaouche, Abderrahim Hamra et Juan Carlos Garrido (MCO), Billel Massaoudi (JSK), Fouad Bouali (ASO), Khaled Bouhakkak (MCEB), Mohamed Naoufel Khacef (CRB), Rayan Akcem (JSS) et enfin Abdelkader Djilali Bahloul (USMK).

L’entraîneur de l’USMA Abdelhak Benchikha, quant à lui, a écopé d’une amende de 10 millions de centimes pour avoir refusé de se présenter à la conférence de presse d’après-match.

Au total, c’est 358 millions de centimes d’amendes. Le MC Alger est le seul club qui n’a écopé de la moindre amende.

