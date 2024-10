La ligne ferroviaire Oran-Bechar est de nouveau opérationnelle

Ce mardi 22 octobre 2024, la ligne ferroviaire reliant Oran à Bechar a été officiellement remise en service. Sous la supervision du ministre des Transports, Mohamed El-Habib Zahana. Et du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh.

Suite aux intempéries et inondations qui ont frappé le sud algérien récemment et qui ont causé plusieurs dommages, la ligne de fer Oran-Bechar a dû être mise à l’arrêt temporairement.

La restauration des infrastructures vitales constitue une priorité pour le gouvernement. Le pont ferroviaire de la commune de Tiout et la gare de Mecheria ont été particulièrement touchés. Les travaux ont alors été concentrés dans la wilaya de Nâama pour réhabiliter la ligne reliant Oran à Bechar.

Réhabilitation de la ligne ferroviaire Oran-Bechar : des travaux estimés à 2.3 milliards de dinars

Les travaux ont été éprouvants au niveau du pont de Tiout ont été, où les structures endommagées ont été complètement démolies. De nouvelles fondations ont été posées sur des tronçons d’environ 20 km, afin de garantir sécurité et efficacité.

Lors de l’annonce de la réouverture de la ligne ferroviaire Oran-Bechar. Le ministre des Transports a salué les efforts des bureaux d’études et des sociétés nationales qui ont œuvré pour rétablir le service dans un délai très court.

Il a également précisé que les inondations ont entrainé des dégâts importants, dont la réparation a nécessité des frais importants. En effet, la réhabilitation de cette ligne ferroviaire est estimée à 2.3 milliards de dinars.

Sous l’impulsion de Tebboune, la ligne reliant Oran à Bechar rétablie en un temps record

Par ailleurs, le ministre a souligné que ce redémarrage intervient en « concrétisation des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion du Conseil des ministres. Tenue le 22 septembre dernier, en matière de prise en charge optimale des wilayas sinistrées. Suite aux inondations enregistrées les 7 et 8 septembre. Ainsi que la nécessité de travailler et d’accélérer le retour des services vitaux et de base pour le bénéfice des citoyens. Notamment les transports et la réhabilitation des ponts et des lignes ferroviaires, sans excéder un mois ».

En somme, Après des travaux de réhabilitation intensifs, la ligne ferroviaire Oran-Bechar est désormais opérationnelle.