La légende de la boxe algérienne, Abdelkader Ould Makhloufi, tire sa révérence

La boxe algérienne est endeuillée par la disparition de l’une de ses icônes. Abdelkader Ould Makhloufi tire sa révérence. En effet, il a rendu l’âme ce matin à l’âge de 80 ans, à des suites d’une longue maladie.

Né en 1944 à Boufarik, le regretté affine son désir de percer dans le monde fabuleux de la boxe de haut niveau. Après un parcours amateur flamboyant, il fait ses bagages pour intégrer le Ring de Montreuil, un club pugilistique parisien de renom, au lendemain de l’indépendance, disputant 58 combats, dont 49 victoires, 1 nul et 8 défaites.

Des exploits qui lui ouvrent les portes de la reconnaissance des grands managers. Il est désigné challenger du champion du monde de boxe japonais, Kuniaki Shibata qu’il a défié à Tokyo en 1975.

Dans son palmarès, Abdelkader Ould Makhloufi peut être fier d’étrenner le titre de premier champion africain, en précurseur, et se targuer d’une auréole africaine vaillamment obtenue face au Ghanéen Joe Teteh, en décembre 1973 à Alger, pour la couronne continentale, dans le cadre de l’ABU. Il gardera son titre durant quatre années, sans rival, puis abdiquera faute de soutien.

Cadre de l’Amicale des Algériens en Europe à Paris (1973 /1983), il avait été nommé directeur technique sportif au WA Boufarik (1983/2004), puis directeur des équipes nationales en 1986, instructeur de boxe à la DJS de Blida. Enfin, entraîneur national et membre fédéral

Le défunt avait refusé catégoriquement la nationalité française, et ce, « en raison des souffrances endurées par mes compatriotes et tout ce que j’ai vu pendant la Guerre d’Algérie », avait-il révélé dans son livre.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction d’Algérie360 présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et prie Dieu de lui accorder une place en son vaste Paradis. À Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons.

Les condoléances du COA

Le Comité olympique algérien a présenté ses condoléances suite au décès d’Abdelkader Ould Makhloufi. « C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de la légende de la boxe algérienne, Abdelkader Ould Makhloufi », lit-on au début du communiqué du COA.

Et d’ajouter : « En cette douloureuse circonstance, le président du COA, Abderrahmane Hammad, présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et l’assure de sa profonde sympathie. Il prie Dieu de lui accorder sa sainte miséricorde. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons ».