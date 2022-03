La justice passe à l’action: grosse saisie des biens de 5 ex-ministres

Depuis maintenant plus de deux ans, plusieurs hauts fonctionnaires et hommes d’affaires algériens, sont poursuivis dans des affaires de corruption et de blanchiment d’argent.

Depuis le 15 février 2022, les choses s’accélèrent pour ces hauts fonctionnaires d’états et ces hommes d’affaires, ainsi que leur famille pour certains d’entre eux, qui sont incarcérés ou condamnés. En effet le pôle financier lance grande opération de perquisition, mise sous scellés, saisie et confiscation de biens appartenant à ces derniers.

Les principaux hauts fonctionnaires touchés par les mesures prises par le pôle financier, ne sont autres que les deux anciens premiers ministres de l’ère Bouteflika. En effet, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, qui ont été condamnés tous les deux définitivement à 12 et 15 ans de prison, voient leurs biens confisqués.

Concernant Abdelmalek Sellal, sa villa d’Alger a été mise sous scellée et confisquée, mais aussi celle de son épouse qui se trouve à Palm Beach, et l’usine de son fils Fares, qui se trouve en détention dans le cadre d’une nouvelle affaire en instruction

Pour ce qui est de l’ancien premier ministre Ahmed Ouyahia, après sa condamnation définitive dans le procès des concessionnaires automobiles, sa villa à Alger a également été mise sous scellée et confisquée.

3 autres ex-ministres concerné par ces saisis

L’ex ministre des ressources en eau, Abdelaziz Baraki, s’est vu confisquer ses biens, alors qu’il est poursuivi pour des faits de corruption et dont le dossier est toujours en instruction, en tant que Directeur Général de l’ANBT.

Deux ex autres ministres ont été touchés par ces mesures de saisis, Amar Ghoul et Abdelakder Kkadi, qui se sont vus saisir leur villa respective.

Toujours pour les hommes d’état, l’ex Directeur général de la sureté nationale Abdelghani Hamel, condamné à une peine définitive de 10 ans de prison ferme, dans le cadre du procès de « Mme Maya », de son vrai nom Zoulikha Nachinèche, et à une autre en appel de 8 ans de prison, liée à l’obtention de biens immobiliers par lui et les membres de sa famille. C’est à ce titre que l’autorité judiciaire a procédé à la saisie des appartements et maisons de ses enfants, y compris ceux situés à Oran.

Dans le cas de l’ancien chef du protocole à la Présidence, Mokhtar Reguieg, plusieurs biens ont été mis sous scellés et saisis.

Pour finir, il y’a aussi Mustapha Rahiel ancien directeur de cabinet de Sellal, dont les biens ont été saisis de la même manière, c’est-à-dire avec une descente de policiers, qui étaient accompagnés du procureur et du juge du pôle financier.

Concernant l’homme d’affaires Ali Haddad

Pour ce qui est des hommes d’affaires concernés par les mesures de perquisition, mise sous scellés, saisie et confiscation prises par le pôle financier.

Les membres de la famille de Ali Haddad, se sont vu délogés des deux villas de Poirson à El Biar et de Dely Brahim, qui ont eu une heure pour prendre leurs affaires personnelles et quitter les lieux qui ont été mis sous scellés. Cette mise sous scellée a été faite par des éléments de Brigade de recherche et d’investigation (BRI), accompagnée par un procureur et d’un juge du pôle financier. Pour rappel, Ali Haddad patron du groupe ETRHB, est en détention à Tazoult.