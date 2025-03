La justice condamne Wahida Gueroudj à une longue peine

Le tribunal de Chéraga a prononcé au verdict sur l’affaire Wahid Guerroudj. L’influenceuse algérienne a été condamnée de trois ans de prison ferme et une amende de 50 millions de centimes.

Il y a une semaine, Wahida Guerroudj a été placée en détention à la prison de Koléa, dans la wilaya de Tipaza. La raison ? C’est suite à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, où l’influenceuse apparaît en train d’insulter, d’intimider et de maltraiter un jeune homme qu’elle aurait retenu contre son gré.

L’accusée a été jugée, dans la foulée, au tribunal de Chéraga. Le juge a prononcé cet après-midi au verdict. En effet, il a condamné la mannequin algérienne de trois ans de prison ferme, plus une amende de 50 millions de centimes.

Son frère « K. Abdelghafour. A », impliqué dans l’agression, a été condamnée à cinq ans de prison ferme. Il devra également s’acquitter d’une amende de 50 millions de centimes à la victime.

Wahida Guerroudj fait de graves révélations sur son manager

Il s’est avéré que la victime est le manager de Wahid Guerroudj. Il répond au nom de « Z. Ahmed » et est âgé de 29 ans.

Lors de l’audience, l’influence et mannequin a reconnu avoir tort. « Je n’aurais pas dû publier la vidéo. J’ai juste agi sous l’ère de la colère après ce que j’ai vu sur son smartphone (son manager) », dira-t-elle.

« On le considérait comme un membre de la famille. Mais on était choqués de voir des contenus sur son smartphone. On ne pouvait retenir nos nerfs et c’est la raison pour laquelle je m’en suis pris sur lui », a-t-elle ajouté.

Wahid Guerroudj a également révélé que son manager était venu chez elle en compagnie de sa compagne qui répond au nom de « Degla ». Après avoir échangé plusieurs sujets concernant avec lui, elle a su que le manager gère plusieurs pages sur facebook, en utilisant des pseudos names, et en contacts avec des influenceurs en fuite à l’étranger pour ternir son image.

Pis, son manager se livrait à des comportements inappropriés dans sa maison, se filmant dans des positions indécentes et utilisant ses effets personnels et ses vêtements.

Le manager se défend

De son côté, le manager a réfuté les allégations de Wahida Guerroudj. Il affirme que dès son arrivée au domicile sur invitation de cette dernière, le frère de l’accusée l’a immédiatement agressé d’un coup de poing au visage avant de le forcer à entrer dans la cuisine.

Après l’arrivée de l’accusée, celle-ci a commencé à l’interroger sur l’argent des abonnements et des publicités. Elle s’est ensuite mise à l’agresser verbalement, criant et l’accusant de vol et de diffamation, avant de le filmer et de le frapper. Il aurait reçu des gifles au visage et subi des blessures causées par la bague qu’elle portait.

La victime affirme également que le frère était armé d’un couteau et a tenté de l’agresser, mais l’intervention de la mère l’en a empêché, lui permettant de saisir l’occasion pour s’enfuir. Il nie catégoriquement avoir volé la somme de 3 millions de centimes, arguant qu’il aurait été plus logique de voler son téléphone portable plutôt que de l’argent.