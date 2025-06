La juge algérienne BENSAOULA élue vice-présidente de la Cour africaine des droits de l’homme

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a élu la juge algérienne Chafika Bensaoula au poste de vice-présidente. Ce scrutin s’est déroulé, ce dimanche (2 juin 2025), lors de la première journée de la 77ᵉ session ordinaire de la Cour, tenue à son siège à Arusha, en République unie de Tanzanie.

Le nouveau bureau exercera ses fonctions pour un mandat de deux ans (2025-2027), conformément à l’article 21 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création de la Cour.

Cette élection consolide une fois de plus le positionnement diplomatique de l’Algérie, ainsi que sa crédibilité et son influence sur la scène internationale, notamment africaine.

Chafika Bensaoula : Un parcours remarquable au service de la justice

La carrière de Chafika Bensaoula est un témoignage éloquent de son dévouement au service de la justice et du droit. Nommée juge à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples en janvier 2017 lors de la 28ᵉ session de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, Mme Bensaoula avait été réélue en février 2023 pour un second mandat de six ans.

Actuellement conseillère au Conseil d’État et à la Cour des conflits, elle enseigne également à l’École supérieure de la magistrature en Algérie. Docteure en droit public, elle a occupé plusieurs postes clés au sein de l’appareil judiciaire algérien, notamment comme conseillère à la chambre des affaires pénales et à la cour d’appel.

Elle a aussi été inspectrice des juridictions administratives et judiciaires, conseillère du ministre de la Justice et membre du conseil d’administration de l’Institut international pour la Justice et l’État de droit à Malte.

Reconnue pour ses contributions académiques, Chafika Bensaoula est l’auteure de plusieurs publications influentes sur des sujets cruciaux du droit algérien et international. Parmi ses travaux, on retrouve :

La problématique de la médiation dans le Code de Procédure civile et administrative algérien

La conciliation en matière administrative

L’exécution des décisions de justice administrative par l’administration

L’audio et l’audio-visuel comme moyen de preuve.

Sa capacité à maîtriser l’arabe, l’anglais et le français facilite son engagement dans des forums internationaux et multilingues, renforçant ainsi son impact et son influence.

Cette nomination consolide non seulement le poids diplomatique de l’Algérie sur la scène africaine, mais elle atteste également du rayonnement de ses compétences nationales dans le domaine juridique international.

L’élection de la juge Bensaoula est une fierté pour l’Algérie et un atout majeur pour la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.