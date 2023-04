La JSK victime de l’arbitrage : le manager général, Belkaïd, lâche une bombe

La JS Kabylie a concédé le faux pas de trop face au Paradou AC. Les responsables du club crient au scandale. A l’issu du match, le manager général Farouk Belkaïd a lâché une bombe.

En allant affronter le Paradou AC, dans le cadre de la 22e journée de la Ligue 1 Mobilis, la JS Kabylie s’est inclinée par la plus petite des marges. C’est le faux pas de trop qui met le club phare de la Kabylie en danger. En effet, il fait partie des équipes menacées par la relégation.

Les responsables de la JSK ont accusé l’arbitrage. Selon eux, l’arbitre Gamouh et ses assistants assument une grande part de responsabilité de la défaite à cause de leurs erreurs d’arbitrage. Le manager général du club, Farouk Belkaïd, a lâché bombe.

« J’ai assisté aujourd’hui à une scène incroyable. Le juge de touche en personne s’est tourné vers un gars du PAC pour lui dire qu’il leur avait bien dit qu’ils n’avaient pas à s’inquiéter pour le résultat final et qu’ils auront le gain du match. Il lui a dit ça avec un sourire, alors que je n’étais pas loin de lui ». A-t-il déclaré à l’issu du match.

Et d’ajouter : « Je suis prêt à affronter ce juge de touche et à jurer sur le Coran qu’il a bien dit au gars du PAC qu’ils s’inquiétaient pour rien et qu’ils gagneront ce match déterminant pour le maintien ».

Apparemment, la grave révélation du responsable kabyle a porté ses fruits. Selon plusieurs médias, l’arbitre Gamouh et ses assistants ont été convoqué par la commission fédérale de l’arbitrage pour audition.

A LIRE AUSSI : JSK : Mobilis prend officiellement le pouvoir



La direction de la JSK crie au complot

Quelques heures après la grave révélation du manager général Farouk Belkaïd, la direction de la JSK a réagi via un communiqué officiel pour dénoncer l’arbitrage scandaleux dont elle est victime dans chaque match.

« Le complot contre la JSK est en train de s’intensifier et prendre des proportions alarmantes, avec un arbitrage partial ayant encore fait des siennes, en privant l’équipe d’un pénalty flagrant que les images de la télévision ont clairement montré et en interrompant une multitude de situations de jeu favorables aux coéquipiers de Medjadel ». Ecrit la direction kabyle dans son communiqué.

Il faut dire qu’elle tiré à boulets rouges sur l’arbitre Gamouh et ses assistants : » Le tristement célèbre Gamouh et ses acolytes d’assistants ont été les auteurs d’une odieuse prestation. Ils semblent avoir été désignés pour accomplir leur sale besogne en ces jours du mois sacré de Ramadan. Faut-il rappeler que c’est le quatrième pénalty (limpide) de suite non comptabilisé au profit de la JSK après ceux des rencontres face à l’ASO, CSC, et HBCL : l’arbitrage de nos matchs est un carnage ! « .

Enfin, la direction de la JSK conclut : » Aujourd’hui, le club est en train de subir une alliance de parties occultes qui s’acharnent lâchement sur la JSK à chaque journée de compétition. Le club est la victime expiatoire de conflits qui la dépassent (…) Par conséquent, nous appelons nos supporters à se mobiliser autour de leur équipe et apporter leur indéfectible soutien afin de déjouer les plans orchestrés par les ennemis de la JSK, voulant la mettre à genoux « .