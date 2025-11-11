La JSK, victime d’arbitrage ? Un député interpelle Sadi

La polémique née de l’arbitrage du match CS Constantine – JS Kabylie (1-0) ne cesse d’enfler dans la scène footballistique algérienne. Les décisions arbitrales ayant émaillé cette rencontre de la 11e journée de Ligue 1 Mobilis ont provoqué une vague d’indignation, notamment du côté kabyle, où dirigeants, supporters et observateurs dénoncent ce qu’ils qualifient d’« injustice flagrante ».

Parmi les réactions les plus marquantes figure celle du député Mohamed Gariche, représentant du parti FLN pour la wilaya de Tizi-Ouzou. Devant le Parlement, il n’a pas mâché ses mots pour fustiger ce qu’il estime être un arbitrage partial à l’encontre de la JS Kabylie depuis le début de la saison.

« J’aurais aimé que le ministre de la Jeunesse et des Sports (Walid Sadi, ndlr) soit présent pour dénoncer l’arbitrage scandaleux dont est victime la JS Kabylie », a-t-il déclaré avec fermeté. Et d’ajouter : « Ce prestigieux club, qui a tant honoré l’Algérie sur la scène continentale, est aujourd’hui lésé par des décisions d’arbitres ».

Conséquences sportives et réactions des fans

Sur le plan sportif, la défaite concédée face au CS Constantine a laissé un goût amer dans le camp kabyle. Plusieurs décisions contestées, notamment un penalty non accordé, ont suscité la colère des joueurs et du staff technique. Les supporters, eux, ont envahi les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement et demander des mesures fermes contre les arbitres fautifs.

Cette affaire relance une fois de plus le débat sur la qualité et la transparence de l’arbitrage en Algérie, un sujet récurrent depuis plusieurs saisons. Les clubs de Ligue 1 dénoncent régulièrement des erreurs qui influencent le déroulement des matchs et, par ricochet, le classement du championnat.

Les arbitres suspendus à titre conservatoire

Dans ce même registre, nous avons appris, selon plusieurs médias algériens, que la Commission Fédérale d’Arbitrage (CFA) a auditionné lundi l’arbitre Benyahia, ses assistants et la responsable de la VAR, Ghada Mahat, à la suite de leur arbitrage scandaleux lors de ledit match, disputé dimanche dernier au stade Chahid Hamlaoui de Constantine.

L’instance a examiné plusieurs décisions litigieuses, notamment l’action impliquant le joueur de la JSK Bott, fauché dans la surface sans qu’un penalty ne soit accordé, malgré une longue vérification vidéo. Une autre action, concernant une main supposée d’un défenseur du CSC, a également été jugée non fautive après analyse des images.

Face aux polémiques et à la confusion générée, la CFA a décidé de suspendre à titre conservatoire l’arbitre principal, ses assistants et la responsable VAR, illustrant le malaise croissant autour de l’arbitrage national.

