La JSK offre un nouveau bus à l’équipe du Mouloudia d’El-Bayedh après le drame

Dans un geste plein de solidarité, l’administration de la Jeunesse Sportive de Kabylie a annoncé faire un don à l’équipe du Mouloudia d’El-Bayedh.

En effet, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la JSK a indiqué qu’elle apporte « une modeste contribution, sous forme d’un Bus, au profit de l’équipe du Mouloudia Club d’El Bayadh, ainsi qu’une aide financière aux familles des défunts », lit-on.

Le terrible drame qui a secoué la scène footballistique nationale a emporté deux éléments de la délégation du Mouloudia d’El-Bayed, mercredi soir. En déplacement à Tizi-Ouzou pour disputer une rencontre comptant pour la 11ᵉ journée de la Ligue 1 Mobilis, le bus du MCEB s’est renversé à Sougeur, faisant deux morts.

Il s’agit du portier de l’équipe, Zakaria Bouziani, et de l’entraîneur-adjoint, Khaled Meftah. Exprimant sa compassion et sa solidarité avec le Mouloudia d’El-Bayadh lors de cette douloureuse épreuve, la JSK a offert un bus à l’équipe victime du drame routier.



La FAF suspend toutes les activités sportives suite à la tragédie

Dans un communiqué publié sur le site de la Fédération algérienne de football, l’instance footballistique indique la suspension de toutes les activités sportives suite au drame emportant deux éléments du Mouloudia d’El-Bayedh.

« Suite à l’accident tragique qui a endeuillé ce mercredi 20 décembre 2023 le club et la famille du MC El-Bayadh, et qui a fait deux victimes parmi les membres de ce club, la Fédération algérienne de football a décidé de suspendre toutes les activités footballistiques prévues ce week-end à travers tout le territoire national et au niveau de toutes les divisions et catégories confondues, et ce, jusqu’à nouvel ordre. », dit le communiqué.

Par ailleurs, la FAF indique que « la cérémonie de tirage au sort des 32ᵉ et 16ᵉ de finale de la Coupe d’Algérie Mobilis – édition 2023/2024, prévue mardi 26 décembre 2023, est également reportée à une date ultérieure. », lit-on.

