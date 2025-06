La JSK crie au scandale, Medane annonce son départ

La direction de la JS Kabylie crie au scandale. En effet, elle accuse l’arbitre international Youcef Gamouh d’avoir privé l’équipe de deux points lors du match face à l’ES Mostaganem. Le directeur général Hakim Medane annonce son départ.

En allant affronter l’ES Mostaganem, la JS Kabylie s’est contentée du nul (0-0). Un résultat qui n’a pas fait ses affaires car il compromet un peu ses chances pour terminer le championnat à la deuxième place, notamment après la victoire du CR Bélouizdad face au MC Oran.

Lors de la dernière journée, la formation kabyle devra faire le nécessaire à l’occasion de la réception de l’ASO Chlef mais aussi attendre un faux pas du CRB, qui affrontera l’Olympique Akbou en déplacement, pour assurer la deuxième place, qualificative à la Ligue des champions africaine lors du prochain exercice.

La direction accuse Gamouh

Selon la direction du club phare de la Kabylie, c’est l’arbitre Youcef Gamouh qui a privé l’équipe de la victoire à Mostaganem. Après lui avoir accordé un pénalty, il est revenu sur sa décision après avoir recouru à la VAR. Et pourtant, les images montrent bien une faute sur l’attaquant Akhrib dans la surface de réparation.

Il y avait également d’autres actions litigieuses comme celle du but de Berkane entaché d’une main ou l’intervention musclée sur Lahmeri. L’arbitre international aurait pu revenir à la VAR pour éviter toute polémique, mais il ne l’avait pas fait, ce qui a fait sortir les dirigeants de la JSK de leurs gonds.

Medane annonce son départ

À l’issue de la rencontre, le directeur général de la JSK Hakim Medane a fait des déclarations fracassantes aux médias. Il affirme que la direction du club a bel et bien « récusé l’arbitre Gamouh après avoir su qu’il a été désigné par la CFA pour officier ledit match », en ajoutant que la JSK « dérange certains. Ils voilaient voir la JSK jouer chaque saison pour le maintien ».

Il ne s’est pas arrêté là : « Nous voyons des choses anormales dernièrement dans notre championnat. Ce qui se passe est une honte et un grand scandale ».

Enfin, le responsable au club kabyle annonce son départ. « Visiblement, ma présence sur la scène footballistique dérange certains. Si c’est le cas, je suis prêt à partir », et d’enchainer : « Que chacun assume ses responsabilités, moi, j’assume. Je vous jure (il a prêté serment) que je ne resterai plus. Vous ne me verrez plus dans ce football la saison prochains », a-t-il conclu.