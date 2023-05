La JS Saoura et le NC Magra menacent de boycotter la Coupe d’Algérie à cause de la VAR

La JS Saoura et le NC Magra menacent de boycotter la demi-finale de la Coupe d’Algérie. La raison ? C’est après la délocalisation de leurs matchs, respectivement à Miloud Hadefi (Oran) et à Hamlaoui (Constantine). La FAF a pris cette décision pour pouvoir utiliser la VAR lors des deux matchs du carré d’as de la Dame Coupe.

Il y a environ deux semaines, la fédération algérienne de football a annoncé l’utilisation de la VAR lors des deux matchs de la demi-finale de la Coupe d’Algérie. Le tirage au sort a donné lieu aux deux matchs JS Saoura-ASO Chlef et NC Magra-CR Bélouizdad.

A LIRE AUSSI : La FAF annonce l’utilisation de la VAR

En étant les premiers tirés au tirage au sort, la JSS et le NCM ont l’avantage de recevoir dans leurs stades. Mais comme des réserves ont été émises dans leurs stades, le 20 août 1955 de Béchar et les Frères Bouchlig de Magra, la commission d’organisation de la Coupe d’Algérie a fini par délocaliser les deux demi-finales, respectivement au Stade Miloud Hadefi (Oran) et Hamlaoui (Constantine). Mais la nouvelle n’a pas été du goût des deux clubs.

Zerouati et Bennacer menacent de boycotter la demi-finale

En effet, le président de la JSS Mohamed Zerouati et celui du NCM Azzedine Bennacer insistent de jouer dans leur stade. Ils menacent de boycotter la demi-finale de la Coupe d’Algérie.

Dans des déclarations aux médias algériens, Zerouati affirme que règlement est net, clair et précis. Le premier tiré au tirage au sort a le droit le plus absolu de jouer dans son stade. Il faut dire qu’il a tiré à boulets rouges sur le président de la LFP Abdelkrim Medouar et le secrétaire général de la FAF Mounir D’bichi, en les accusant de comploter contre son club.

Enfin, il interpelle les hautes autorités du pays d’intervenir pour donner gain de cause à la JS Saoura.

Quant à Bennacer, il a déclaré : « Pourquoi délocaliser le match à Constantine ? Pourquoi personne ne nous a consulté ? On a commencé les travaux au stade de Magra afin de lever toutes les réserves pour pouvoir utiliser la VAR. Et si le match sera délocalisé, alors, on va boycotter le match de la demi-finale ».