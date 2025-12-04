La JS Kabylie interdite de recrutement par la FIFA

La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé, ce mercredi, une sanction à l’encontre de la JS Kabylie, consistant en une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs durant deux périodes de transferts consécutives.

Cette décision trouve son origine dans une plainte déposée par le club turc Bandırmaspor contre la JS Kabylie. Le club turc reproche à la formation algérienne de ne pas avoir réglé un montant de 600 000 euros, correspondant à l’indemnité de prêt de l’attaquant Bilal Moussaoudi, actuellement sous les couleurs des « Canaris » après son passage en Turquie. Selon la FIFA, cette somme aurait dû être payée dans les délais contractuels, ce qui n’a pas été fait par le club kabyle.

L’instance internationale a ainsi accordé à la JS Kabylie un délai de 45 jours, à compter du 3 décembre 2025, pour s’acquitter de la totalité du montant dû à Bandırmaspor. Si le club procède au paiement avant la date butoire, la sanction d’interdiction de recrutement sera automatiquement levée. En revanche, si la JSK ne règle pas la somme dans les temps, l’interdiction restera en vigueur pour deux périodes de transferts pleines, en plus de pénalités financières supplémentaires appliquées pour retard de paiement.

Conséquences pour la JS Kabylie

Cette décision représente un nouveau coup dur pour la JS Kabylie, déjà confrontée à diverses difficultés sportives et administratives ces derniers mois. La direction du club se retrouve désormais sous pression pour trouver rapidement une solution financière afin d’éviter que cette sanction n’aggrave davantage la situation sportive de l’équipe, notamment en vue des prochaines échéances du championnat.

La balle est désormais dans le camp des dirigeants kabyles, qui devront réagir promptement pour préserver les intérêts du club et éviter un blocage qui pourrait compromettre sa stratégie de recrutement et son équilibre compétitif dans les mois à venir.

Pression Financière et Négociations en Cours

Outre le cas Billel Messaoudi, la direction de l’USM Alger a officiellement relancé la JS Kabylie concernant le règlement de la lettre de libération du joueur, dont le montant s’élève à 4 milliards de centimes. Les deux clubs avaient signé un protocole d’accord l’été dernier, stipulant que la JSK devait s’acquitter de cette somme avant la fin du mois de novembre. Cependant, un léger retard a été constaté, poussant les responsables usmistes à envoyer un courrier à leurs homologues kabyles pour leur rappeler que les délais ont expiré et qu’ils ne souhaitent plus patienter davantage.

À l’origine, la lettre de libération de Merghem était estimée à 7 milliards de centimes, mais les dirigeants de l’USMA avaient consenti à une réduction, permettant ainsi à la JSK de finaliser le transfert pour 4 milliards. Ce départ avait surpris de nombreux observateurs, tant le joueur occupait un rôle important dans le dispositif des Rouge et Noir. Merghem avait toutefois largement insisté pour rejoindre la JS Kabylie, séduit par l’idée d’évoluer dans le club le plus titré du pays.