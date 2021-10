La journée de la fête du Mawlid Ennabawi chômée et payée

L’ensemble des pays musulmans s’apprêtent à célébrer, ce mardi 19 octobre, la fête du Mawlid Ennabawi. Comme chaque année, cette journée sera chômée et payée.

Dans un communiqué rendu public ce dimanche, Direction générale de la Fonction publique a annoncé que la journée du mardi prochain (12 Rabie el Aouel 1443 de l’hégire) correspondant à la fête du Mawlid Ennabawi sera chômée et payée.

Selon la même source, cette mesure concerne « l’ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi qu’aux personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus y compris les personnels payés à l’heure ou à la journée »

Par ailleurs, ajoute encore le communiqué, « les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté ».

Date la fête du Mawlid Ennabawi : la date annoncée

La semaine dernière, le ministère des Affaires religieuses avait annoncé la date de la célébration de cette fête religieuse. Dans un communiqué rendu public lundi dernier, la tutelle avait indiqué que le Mawlid Al Nabawi va être fêté le mardi 19 octobre prochain.

À noter que cette date du calendrier grégorien coïncide avec le 12e jour de Rabia al Awal dans le calendrier hégirien, date de naissance du Prophète.