La journaliste algérienne Hana Ghezzar rejoint la chaîne française RMC

Hanaa Ghezzar la journaliste algérienne talentueuse a entamé un nouveau chapitre dans sa carrière professionnelle. En effet, l’animatrice a récemment rejoint la chaîne française RMC. À vrai dire, Hana est connue pour avoir animé plusieurs émissions TV et de radio en Algérie et à l’étranger. On citera notamment « Lamat Lahrayer » et « Djalsa w Nesa » qui ont été diffusées les deux chaines algériennes El Djazairia One et Echorouk TV. Ainsi que “Le Shot des cultures” diffusée sur IRM Radio.

Effectivement, l’arrivée de Hana Ghezzar à RMC a été largement saluée par de nombreux collègues de l’industrie des médias. En effet, ceux-ci ont félicité Hana sur les réseaux sociaux pour son talent et sa contribution à la profession. Le journaliste people Rabah Allaoua a notamment exprimé sa fierté et sa joie de voir Hana rejoindre une chaîne française aussi prestigieuse.

Les fans de la journaliste ont également exprimé leur soutien et leur fierté, soulignant le charisme et la capacité de la journaliste à captiver les téléspectateurs avec son talent de présentatrice.

Hana Ghezzar entre les chaînes TV et les chaînes radio

À seulement 20 ans, Hana a créé et dirigé le magazine socio-culturel DZ People, un magazine en langue française qui a connu un grand succès. Grâce à ce projet, elle a été honorée du titre de « la plus jeune éditrice en Afrique ». On notera que Hana a poursuivi ses études dans le domaine de l’audiovisuel à l’Académie audiovisuelle de Paris, où elle a été major de sa promotion. Cette expérience a renforcé sa passion pour la télévision et la production audiovisuelle.

Hana est considérée comme une animatrice qui relie plusieurs cultures, notamment la maghrébine, l’occidentale et l’orientale. Effectivement, elle n’hésite jamais à exprimer sa fierté de ses origines algériennes, et a pris la défense de son pays à plusieurs reprises. D’ailleurs, elle est très engagée dans la promotion du patrimoine culturel algérien, notamment en portant des tenues traditionnelles lors de ses apparitions publiques.

Hana est très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où elle compte plus de 140.000 abonnés. Elle partage régulièrement des détails sur ses émissions et ses projets en cours. En recevant les encouragements de ses followers et de ses collègues, Hana n’a pas hésité à exprimer sa gratitude en disant : « Vous m’avez fait pleurer » sur ses storys Instagram. De notre part, nous lui souhaitons tout le succès dans ses futurs projets et défis.