La jeunesse algérienne dispose enfin de son portail numérique dédié

Le Haut-Commissariat à la numérisation et le ministère de la Jeunesse annoncent l’ajout de sept nouveaux services numériques. Ces outils ciblent les jeunes, les associations et le secteur de la jeunesse.

Les deux institutions ont publié un communiqué conjoint ce lundi 14 septembre. Ces services rejoignent le portail national des services numériques gouvernementaux.

« Inkhirati » : une plateforme unifiée pour les structures de jeunesse

Le service « Inkhirati » centralise l’information sur les établissements dédiés à la jeunesse. Il vise à renforcer leur attractivité et à améliorer leur gestion. Les jeunes consultent les programmes et activités proposés par ces structures. Ils peuvent aussi s’y inscrire et participer directement aux activités.

Cette plateforme propose également une carte numérique de l’ensemble des établissements. Cet outil facilite le suivi des services et fournit des données précises pour orienter les décisions publiques.

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« Charaka » au service des associations de jeunes

Le service « Charaka » s’adresse spécifiquement aux associations de jeunesse. Il soutient leur rôle de partenaire essentiel dans la mise en œuvre des politiques du secteur. Les associations peuvent s’inscrire numériquement sur cette plateforme.

Elles accèdent également aux appels à financement de projets associatifs. Ce service facilite la coordination et le suivi des programmes destinés à la jeunesse.

« Moukhayami » pour les centres de vacances et de loisirs

Ce service concerne la gestion des programmes de centres de vacances et de loisirs. Il améliore la gouvernance et simplifie les procédures administratives. Les jeunes s’inscrivent directement pour bénéficier des programmes proposés.

Le service facilite aussi les demandes d’agrément pour l’encadrement. Il permet le suivi des bénéficiaires et renforce la coordination entre les différents intervenants dans l’organisation des camps.

« Mahrajani » : gestion des festivals et événements jeunesse

Ce service gère les festivals et manifestations organisés par le secteur de la jeunesse. Les jeunes s’inscrivent et participent aux différents festivals via cette plateforme. Le service contribue aussi à la programmation, au suivi et à l’évaluation de ces événements. Cette gestion renforce la gouvernance et l’efficacité organisationnelle de ces manifestations.

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« Takwine » pour le recrutement et la formation

Ce service gère les opérations de recrutement et de formation au sein des établissements et instituts de formation du secteur. Les candidats s’inscrivent et postulent aux concours de recrutement via cette plateforme. Le service améliore aussi le suivi des programmes de formation. Il facilite la gestion des instituts et renforce la transparence des processus administratifs.

« Qouwad Chabab » : repérer les jeunes leaders

Ce service accompagne le programme des jeunes leaders. Il vise à détecter et former les jeunes porteurs d’initiatives et de capacités de leadership. Les candidats s’inscrivent et participent au programme via cette plateforme.

Le service facilite leur sélection et le suivi de leur parcours. Il renforce leur participation au développement national et ancre les valeurs de citoyenneté active.

« Harakiya » pour les programmes de mobilité

Le dernier service intégré au portail gère les programmes de mobilité destinés aux jeunes. Les bénéficiaires s’inscrivent et accèdent aux différents programmes de mobilité disponibles.

Ce service organise et suit les bénéficiaires ainsi que les opérations associées. Il renforce les opportunités de déplacement, d’échange et d’ouverture sur diverses expériences et programmes destinés à la jeunesse algérienne.

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