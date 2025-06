La jeunesse à l’honneur lors du Festival des Bateaux-Dragons de l’ambassade de Chine en Algérie

Dans une ambiance festive et chaleureuse, l’ambassade de Chine en Algérie a organisé, ce samedi 31 mai, une manifestation culturelle haute en couleurs, marquant la célébration du Festival des Bateaux-Dragons. Cet événement emblématique du calendrier chinois a réuni de nombreux jeunes algériens et chinois autour d’activités artistiques, ludiques et culinaires.

Le Festival des Bateaux-Dragons, qui tombe le cinquième jour du cinquième mois du calendrier lunaire, fait partie des quatre grandes fêtes traditionnelles chinoises. En ce jour symbolique, les participants ont partagé la joie de la fête en dégustant le zongzi, ce célèbre mets chinois à base de riz enveloppé dans des feuilles de bambou.

Dans son discours, Son Excellence l’ambassadeur de Chine en Algérie, Dong Guangli, a chaleureusement salué les jeunes présents. Il a exprimé sa joie de vivre ce moment de célébration empreint de convivialité aux côtés d’une jeunesse dynamique et engagée. « Cette journée a offert des instants de poésie, de chants, de jeux et de rires. L’énergie et la vitalité de la jeunesse chinoise et algérienne, mais aussi sa sagesse et son sens des responsabilités, m’ont profondément ému », a-t-il affirmé.

L’ambassadeur Dong Guangli a souligné l’importance de ce type d’échanges pour nourrir l’amitié sino-algérienne. Il s’est réjoui de voir les jeunes des deux pays communiquer, coopérer et relever ensemble les défis. Une solidarité qui, selon lui, reflète la profondeur des liens entre les deux peuples.

« J’ai été profondément touché en voyant les jeunes Algériens et Chinois échanger, coopérer et surmonter ensemble les défis, illustrant ainsi, de manière éclatante, la profondeur de l’amitié entre nos deux pays », a confié le diplomate chinois.

À travers cette célébration, l’ambassadeur Dong Guangli a également rappelé le sens profond du Festival des Bateaux-Dragons. Bien plus qu’une fête, il rend hommage au poète patriote Qu Yuan, symbole de fidélité, de vérité et d’engagement. « Cet esprit chinois, fait de constance dans les principes et de volonté de prendre ses responsabilités, peut inspirer les jeunes des deux pays à poursuivre leurs rêves avec détermination et persévérance », a-t-il encore déclaré.

Algérie – Chine : une amitié qui traverse les générations…

Profitant de cette rencontre interculturelle entre jeunes Algériens et Chinois, l’ambassadeur a évoqué une initiative récente de son ambassade, à savoir l’organisation d’une visite en Chine pour d’anciens moudjahidines algériens ayant suivi une formation militaire durant la guerre de libération.

Ces vétérans Algériens ont ainsi pu raviver de précieux souvenirs et renforcer les liens d’amitié noués jadis en Chine. Une initiative que l’ambassadeur a saluée, la décrivant comme « une image touchante de l’amitié enracinée entre nos peuples, transmise de génération en génération ».

L’ambassadeur a enfin invité la jeunesse algérienne à jouer un rôle actif dans le renforcement de la coopération bilatérale. Il a encouragé les jeunes à devenir de véritables ponts entre la Chine et l’Algérie, afin de faire fleurir, encore longtemps, l’arbre d’une amitié solide et durable.

« Je souhaite sincèrement que vous participiez activement à l’approfondissement de l’amitié sino-algérienne, que vous deveniez les ambassadeurs de cette amitié, les ponts vivants de notre communication, afin que l’arbre de l’amitié entre la Chine et l’Algérie reste toujours verdoyant et florissant », a conclu l’ambassadeur Dong Guangli.