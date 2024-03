La gymnaste algérienne Kaylia Nemour remporte la médaille d’or au Championnat du monde

La gymnaste algérienne Kaylia Nemour s’est illustrée de manière spectaculaire lors de la troisième étape de la Coupe du monde de gymnastique, qui s’est tenue du 7 au 10 mars à l’Arène nationale de gymnastique de Bakou, en Azerbaïdjan. Déjà remarquée pour sa qualification en finale des barres asymétriques, Nemour a continué sur sa lancée en se qualifiant également pour les finales de la poutre et du sol, avec des scores impressionnants de 14.533 et 13.166 respectivement.

À seulement 17 ans, et déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris, Nemour a confirmé son statut de compétitrice d’exception. Sa performance à Bakou, face à plus de 250 gymnastes de 69 nations, dont dix champions du monde masculins, souligne non seulement son talent mais aussi sa détermination à se préparer pour les prochains Championnats d’Afrique et, à terme, pour les Jeux Olympiques.

Les règles de qualification olympique, exigeant la participation à au moins trois des quatre manches de la Coupe du monde, mettent en évidence l’importance de chaque compétition. Nemour, avec ses qualifications successives, se positionne avantageusement pour obtenir son billet pour Paris, marquant chaque performance comme une étape cruciale vers son objectif ultime.

Kaylia Nemour : qui est ce prodige de la gymnastique ?

Née le 30 décembre 2006 à Saint-Benoît-la-Forêt, en Indre-et-Loire, Kaylia Nemour a choisi de représenter l’Algérie sur la scène internationale à partir de mai 2023. Ce changement de nationalité sportive, soutenu par une mobilisation de sa famille, de son club, et l’intervention de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera, a été un tournant dans sa carrière, lui permettant de concourir aux Championnats d’Afrique à Pretoria. Là, elle a non seulement remporté l’or au concours général individuel mais aussi une médaille de bronze par équipes, se qualifiant ainsi pour les Championnats du monde 2023.

Sa performance aux Championnats du monde à Anvers, où elle s’est qualifiée pour le concours général en 13e position avant de finir 8e en finale, et sa médaille d’argent aux barres asymétriques, ont marqué l’histoire de la gymnastique algérienne. Nemour a été nommée meilleure athlète algérienne de l’année 2023, une reconnaissance méritée pour ses réalisations exceptionnelles et son impact sur le sport algérien.

Kaylia Nemour incarne l’espoir et l’inspiration pour de nombreux jeunes athlètes, démontrant que la passion, le travail acharné et la persévérance peuvent mener à des succès extraordinaires sur la scène mondiale. Sa route vers Paris 2024 est pavée d’ambition et de rêves, faisant d’elle non seulement une étoile montante de la gymnastique algérienne mais aussi un modèle pour la prochaine génération de gymnastes.