La gymnaste algérienne Kaylia Nemour gagne la médaille d’argent au Championnat du monde

La jeune gymnaste algérienne, Kaylia Nemour, a réalisé une performance exceptionnelle en décrochant la médaille d’argent lors du Championnat du Monde de gymnastique 2023. Cette victoire historique fait d’elle la première gymnaste algérienne à remporter une médaille mondiale. De plus, Kaylia a également obtenu la huitième place au classement général, combinant toutes les épreuves de la compétition.

La jeune Kaylia Nemour épate au Championnat du Monde de gymnastique en Belgique

Tout juste âgée de 16 ans, Kaylia est devenue l’étoile montante du sport algérien, et plus particulièrement de la gymnastique. Malgré son jeune âge, l’athlète a su démontrer son potentiel et ses capacités, remportant à deux reprises des distinctions dans sa discipline, et faisant la fierté de l’Algérie pour la première fois de l’histoire de la gymnastique algérienne.

Après sa victoire, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, lui a adressé un message de félicitation à travers son compte X, anciennement Twitter.

الف مبروك لبطلتنا كايليا نمور نائبة بطلة العالم في اختصاص العارضتين المتوازيتين ( الجمباز). انه انجاز تاريخي في رياضة جد تقنية، جلب فرحة وفخر لعائلتنا الرياضية و للجزائر بأكملها. اجدد لك دعمنا اللا متناهي و حظ موفق في بقية مشوارك.

تحيا الجزائر pic.twitter.com/g9lkBV7VCj — Abderrahmane Hammad (@Abder_Hammad) October 7, 2023

Lors de la compétition, Kaylia récolte 15.033 points, manquant ainsi de près la première place, accordée à la Chinoise Qiu Qiyuan (15.100 points).

Un parcours semé d’embuches

Kaylia avait également fait sensation en France il y a 2 ans en devenant championne de gymnastique à seulement 14 ans. Cependant, elle a dû surmonter d’énormes défis après avoir subi une blessure grave qui a nécessité deux opérations chirurgicales et huit mois de rééducation. Bien que son médecin personnel ait autorisé son retour à la compétition, la Fédération française de gymnastique s’y est opposée, craignant pour sa santé.

Kaylia a alors entrepris les démarches pour changer sa nationalité sportive avec le soutien de la Fédération algérienne de gymnastique. Bien qu’elle ait initialement reçu l’approbation de l’instance internationale, la Fédération française a contesté la décision, entraînant la suspension de Kaylia pendant un an jusqu’à la résolution finale.

Finalement, Kaylia a porté son affaire devant le ministère français de la Jeunesse et des Sports, qui lui a accordé la liberté de représenter le pays de son choix. Elle a donc choisi de représenter l’Algérie, et en mai 2023, elle a remporté le titre africain à Pretoria, suivi de deux médailles d’or aux Jeux arabes, et maintenant, cette médaille d’argent au Championnat du Monde.

Kaylia Nemour est devenue un atout précieux pour le sport algérien, et l’espoir est grand qu’elle puisse décrocher une médaille olympique à Paris en 2024, sous les yeux du président de la Fédération française de gymnastique.