La grève des contrôleurs aériens se poursuit en France : à quoi faut-il s’attendre ce vendredi ?

En raison d’un mouvement des contrôleurs aériens, la Direction générale de l’aviation civile en France (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire le nombre de leurs vols pour les journées du jeudi 3 et vendredi 4 juillet 2025.

Par conséquent, les compagnies aériennes doivent annuler 40% de leurs vols à destination de Paris Charles-de-Gaulle et d’Orly, programmés pour ce vendredi 4 juillet, la veille des départs en vacances d’été. Cette réduction est plus importante que celle imposée pour cette journée du jeudi, premier jour de ce mouvement social, qui prévoyait la suppression d’un quart des vols parisiens.

Concernant les vols au départ de l’Algérie, les deux compagnies aériennes nationales, Air Algérie et Tassili Airlines, ont annoncé des perturbations dans leurs programmes respectifs à destination des aéroports français.

40% des vols annulés dans les aéroports parisiens ce vendredi 4 juillet

Les annulations dues à la grève des contrôleurs aériens toucheront également d’autres aéroports français. À Nice, la troisième plus grande plateforme du pays, la moitié des liaisons aériennes seront annulées vendredi, une situation similaire à celle de ce jeudi.

Par ailleurs, l’aéroport de Beauvais, un important hub pour les compagnies low cost, devra, quant à lui, réduire le volume de ses vols de 40 %.

En plus de Nice, le sud de la France sera particulièrement touché par les annulations de vols. Les compagnies aériennes devront supprimer 30% de leurs programmes de vols dans les aéroports de Marseille, Lyon et Montpellier. Ainsi que dans tous les aéroports corses, à savoir : Bastia, Ajaccio, Calvi et Figari.

Air Algérie et Tassili Airlines annoncent des perturbations

Après avoir annulé quatre vols depuis Constantine et Sétif programmés pour les journées mercredi et du jeudi, Air Algérie revient dans un nouveau communiqué pour annoncer des perturbations importantes dans son programme de vols à destination des aéroports de Marseille et de Paris programmés pour ce 3 juillet 2025.

De son côté, la seconde compagnie aérienne nationale, Tassili Airlines, a fait savoir que son programme de vols à destination de la France risque d’être perturbé pendant la même période.

Les personnes qui prévoient de voyager en avion ces jours de grève doivent s’attendre à des complications. La direction générale de l’aviation civile a déjà annoncé des retards et des annulations. Pour éviter les mauvaises surprises, il est crucial d’anticiper ces perturbations. La première chose à faire est de contacter directement sa compagnie aérienne qui sera en mesure de fournir des informations concernant le statut de son vol et les éventuelles alternatives.